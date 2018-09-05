東奧正名隱藏「危機」！ 黃暐瀚揭隱憂

「東奧台灣正名公投」連署。（圖／本報資料照）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

受東亞青運事件影響，「東京奧運正名台灣公投」連署書已經達到52萬份，日前已正式送交中選會，資深媒體人黃暐瀚臉書表示，2022年亞運將在大陸杭州舉辦，一旦我們提名，大陸會讓我們順利出賽嗎？國際形勢，就是「實力原則」，從來都不是「規矩」。

獨派團體7月底發起「2020東京奧運台灣正名連署」，導致台中市「2019東亞青年運動會」主辦權遭到取消。獨派趁勢衝高連署，截至9月1號為止，連署書已經達到有52萬6688份，也衝過28萬份的門檻。

黃暐瀚說，用「台灣隊」出席奧運？有什麼不好呢？他認為10個有8個人都不會覺得有甚麼不好，未來11/24一旦有465萬人投下公投票，並有半數支持，案子就算過了。但若公投真通過，「別說2020奧運，即便剛結束的亞運，2022年將在大陸杭州舉辦，一旦我們提名之後，大陸會讓我們順利出賽嗎？」

黃暐瀚認為，國際形勢，就是實力原則。就像2009-2016我們可以出席WHA世界衛生大會，2017、2018就收不到邀請函一樣，國際問題，講的是「實力」，從來都不是「規矩」。

黃暐瀚表示，如果有任何人可以「保證」提出更名之後，最壞也只是「回到」中華台北繼續出賽，不會被視為「破壞洛桑協議」，而被停權，或是取消資格。那他就支持提出更名。

(中時電子報)

文章來源：黃暐瀚臉書

稱吳音寧都沒開會被狠打臉 北市… 屏東》直播主陳揚轉戰政壇 盼將…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。