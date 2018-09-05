東奧正名隱藏「危機」！ 黃暐瀚揭隱憂

2018年09月05日 15:49 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

受東亞青運事件影響，「東京奧運正名台灣公投」連署書已經達到52萬份，日前已正式送交中選會，資深媒體人黃暐瀚臉書表示，2022年亞運將在大陸杭州舉辦，一旦我們提名，大陸會讓我們順利出賽嗎？國際形勢，就是「實力原則」，從來都不是「規矩」。

獨派團體7月底發起「2020東京奧運台灣正名連署」，導致台中市「2019東亞青年運動會」主辦權遭到取消。獨派趁勢衝高連署，截至9月1號為止，連署書已經達到有52萬6688份，也衝過28萬份的門檻。

黃暐瀚說，用「台灣隊」出席奧運？有什麼不好呢？他認為10個有8個人都不會覺得有甚麼不好，未來11/24一旦有465萬人投下公投票，並有半數支持，案子就算過了。但若公投真通過，「別說2020奧運，即便剛結束的亞運，2022年將在大陸杭州舉辦，一旦我們提名之後，大陸會讓我們順利出賽嗎？」

黃暐瀚認為，國際形勢，就是實力原則。就像2009-2016我們可以出席WHA世界衛生大會，2017、2018就收不到邀請函一樣，國際問題，講的是「實力」，從來都不是「規矩」。

黃暐瀚表示，如果有任何人可以「保證」提出更名之後，最壞也只是「回到」中華台北繼續出賽，不會被視為「破壞洛桑協議」，而被停權，或是取消資格。那他就支持提出更名。

(中時電子報)