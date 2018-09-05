25年來最可怕！燕子颱風襲日照片曝光 網驚：根本想殺了日本

燕子颱風猛襲日本，海邊捲起的大浪讓人看傻 (圖／翻攝自Japan Today)

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中時電子報
燕子颱風讓河流不斷倒灌，有如海嘯來臨 (圖／翻攝自twitter)
河川溢堤，造成淹大水情形 (圖／翻攝自Japan Today)
百年樹木就這樣被燕子颱風連根拔起 (圖／翻攝自twitter)
整排電線桿被吹倒，造成大停電 (圖／翻攝自twitter)
關西街道滿目瘡痍 (圖／翻攝自twitter)
網友苦中作樂，麥當勞變成「外當勞」 (圖／翻攝自方吉君翻譯)
日網友嚇傻，直說燕子颱風根本要殺了日本 (圖／翻攝自方吉君翻譯)
有網友將twitter上的災難影片集合發布在YouTube上 (影音取自YouTube/ride the wave koya)
17級陣風猛襲關西街道，貨車直接被吹翻 (影音取自YouTube/むきむき栗ごはん)

燕子颱風襲擊日本，重創關西與北海道，造成9死300傷和3000人受困，不僅關西機場恐將長期封閉，其強大的風雨更是刷新不少日本當地的歷史紀錄，暴風雨的影片、照片曝光後，更是連歐美網友也都看傻，紛紛留言表示太震撼。

燕子颱風登日後，以將近17級陣風狂襲關西街道，不僅馬路上的貨車當場被吹翻，大量的重型貨櫃也被吹落至海中，重達千噸的油輪「寶運丸」直接被吹到撞上機場聯絡橋樑，關西機場更是直接被滅頂。除此之外許多房屋的屋頂直接被掀開，鷹架、頂樓加蓋也直接被吹落地面。河流則是有如海嘯來襲般滾滾洪流，一發不可收拾。

其中一幕最驚險的畫面，莫過於有民眾在自家客廳拍攝屋外狂風暴雨情形，沒想到遠處的公寓屋頂直接被強風捲起了磚頭瓦礫，接著就像炮彈般往拍攝者這邊射過來，當場擊碎了窗戶，嚇得拍攝者一家趕緊逃跑避難。

這是日本25年來最強的颱風，其強風暴雨更刷新了多項日本氣象的歷史紀錄。燕子颱風過境關西後，繼續北上襲擊北海道，也造成了慘重災情。不少日本網友也被燕子颱風嚇慘，直說「這個颱風根本要殺了日本」。

(中時電子報)

去京阪神旅遊哭哭! 關西機場重創恐長期關閉

文章來源：2 dead, many injured as typhoon hits western Japan, shuts down Kansai airport

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