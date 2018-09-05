快5小時、打到半夜兩點！ 納達爾個人美網最長戰役

世界球王納達爾經歷將近5小時、打到凌晨2點的苦戰，終於收下美網4強門票，賽後高舉雙手慶祝。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導
納達爾相當欣賞提姆，他在擊敗對手之後，主動跨過球網走向對方，擁抱致意。(美聯社)

「4小時又49分鐘」，西班牙世界球王納達爾（Rafael Nadal）5日在美網男單8強賽，經歷了他個人生涯在美國紐約法拉盛網球中心歷時最久的苦戰，但是他挺過第一盤被剃光頭的危機，最終0：6、6：4、7：5、6：7(4：7)、7：6(7：5)力克奧地利提姆（Dominic Thiem），持續朝生涯第4座美網冠軍邁進。

這場比賽結束時，當地時間已經超過凌晨2點，納達爾贏得相當辛苦，特別是第一盤一局未得，在他生涯282場比賽，這不過第4度遭遇0：6打擊，前面三次他最終都輸球，只有這一次，順利帶走勝利，賽後納達爾說：「第一盤0：6真是很艱難的開始，之後我努力讓自己保持在比賽中，不要太快投降。」

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納達爾將和阿根廷好手迪波卓（Juan Martin Del Potro）爭奪男單決賽門票，他也鼓勵這場比賽讓他吃了不少苦頭的提姆：「往後還有很多日子會看到提姆贏得大賽冠軍，擁有一切榮耀，他是一位態度很棒的鬥士，是很出色的選手，雖然擊敗他有點不好意思，但我相信屬於他的時代一定會來臨，這點我深信不疑。」

提姆3日才歡慶25歲生日，他是繼2004年美國名將羅迪克（Andy Roddick）之後，能夠在美網讓納達爾吞下0：6的人，今年6月法網決賽，他也讓納達爾費了番手腳才獲勝，5日比賽一結束，納達爾跨過球網，主動走向提姆，兩人惺惺相惜、互相擁抱，納達爾也在提姆耳邊說了些祝福的話語。

(中時電子報)

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