兒童、青少年犯罪及單親家庭日漸增多議員憂教育經費杯水車薪

2018年09月05日 15:59 中時 陳世宗

台灣近年來面臨家庭結構急速變化與家庭功能日漸弱化等，衍生出兒童、青少年犯罪、兒少保護通報及單親家庭等問題日漸增多，市議員楊典忠5日為弱勢家庭請命，抨擊台中市家庭教育經費編列及專業人員佔比都是全台最少，要求市府應依其區域特性及服務需求編列預算，有助於家庭教育的推展。

副市長林依瑩說，設立家庭教育中心是以營造幸福家庭，以建立祥和社會為目的，社工界有句名言，有好的家庭才會有好的社會，現今面臨家庭結構轉變衝突家庭，如單親、再婚、隔代教養、新住民等多元發展與需求；市府在人力資源與經費預算上應該更加強。

楊典忠指出，根據台中市警察局提供18歲以下少年涉詐欺刑案人數，台中市合併以來每年都在1200件以上，社會局提供兒少保護通報案件數每年也都在3000件以上，最高紀錄是一年6932件，主計處統計的單親家庭戶數統計到105年六年來增加1萬4658戶。

楊典忠說，台中市100年升格以來，家庭教育中心經費預算均不到2000萬元，隨著每年移入人口不斷增加，平均每家戶獲得分配家庭教育經費近8年來都在20元上下；台中市家庭教育中心專業人員只有一位，各縣市教育中心專業人員佔比，台中市11％也是最低。

楊典忠認為，面對台中市家庭教育衍生的問題，台中市家庭教育經費編列及專業人員佔比都是全台最少，充分顯現市政府未參考轄區內家戶數籌編家庭教育經費；市府應依其區域特性及服務需求編列預算，才能有助於家庭教育的推展。

教育局長彭富源說，家庭教育中心預算每年都逐漸增加，人員編制有9位，志工數也是全台最多，近年台中市人口數不斷增加，以致平均每戶家庭教育經費下降，明年市府會再籌措1000萬元經費，盡力改善家庭所衍生的社會問題。

(中時 )