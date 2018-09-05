改建談不攏 吳音寧：盼市府尊重現場人員心聲

2018年09月05日 16:12 中時 陳君瑋

北農總經理吳音寧召開記者會，表示北農提出的改建案，是經過現場考察後得出的結果，希望北市府能夠尊重現場人員的心聲。（陳君瑋攝）

北農總經理吳音寧召開記者會，表示北農提出的改建案，是經過現場考察後得出的結果，希望北市府能夠尊重現場人員的心聲。（陳君瑋攝）

北農總經理吳音寧（右）召開記者會，表示北農提出的改建案，是經過現場考察後得出的結果，希望北市府能夠尊重現場人員的心聲。（陳君瑋攝）

北農總經理吳音寧為第一果菜市場改建方案槓上市府，堅持不到議會備詢，吳音寧召開記者會，表示北農提出的改建案，是經過現場考察後得出的結果，希望北市府能夠尊重現場人員的心聲。

第一果菜市場蓋建案讓北農與北市府鬧僵，因此吳音寧前晚在臉書貼出赴日考察報告，盼給市府「更好的建議」，對此也引發台北市長柯文哲大動肝火，對此吳音寧召開記者會說明，北農提出的改建方案，是根據現場實地考察過後所制訂出來的，如果按照現在的規劃，與40幾年的規劃差不多，我們希望可以改善物流交通系統，讓大型物流貨車、冷凍車等可以方便進出。

吳音寧坦言，北農提出的改建案，都有在會議中與市府溝通，並沒有故意做什麼舉動去質疑市長，我們改建執行小組已經召開了10多次，各部會都有參與在其中，這也是正式行文給北市府的建議，希望北市府可以聽聽在現場作業人員的心聲，我們也會持續與北市府溝通協調，因為這個改建案是影響著未來三、四十年的現場作業人員的權益。

(中時 )