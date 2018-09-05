台南》國民黨主席吳敦義台南造勢 嘆台南黨產遭不當拍賣

國民黨行動中常會今天移師台南，黨主席吳敦義為台南黨籍市長參選人高思博等人造勢。（曹婷婷攝）

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國民黨行動中常會今天移師台南，黨主席吳敦義和2位副主席郝龍斌、曾永權等人為台南市長參選人高思博及黨籍市議員聯合造勢，一開場就棒打西瓜，戳破民進黨執政不力。

吳敦義受訪針對台南地方法院昨天首次拍賣國民黨台南市黨部及新營區黨部卻流標，吳敦義說，國民黨已向台北高等行政法院提出告訴，不當黨產處理委員會敗訴，不當會又向最高行政法院提出抗告，8月判決定讞，在司法院大法官會議解釋是否違憲定案前，不能進行程序，不當會的處理是不妥當的。

吳敦義強調，台南和新營黨部依法出售，目的是要優先支付職工資遣費，卻硬被標售，如今流標，希望不當會依台北高等行政法院及最高行政法院的判決處理。

針對前台東縣長鄺麗貞登記參選台東縣長一事，表示這讓人驚訝，鄺麗貞的前夫吳俊立（國民黨提名台東縣長參選人饒慶鈴後援會長）、吳俊立胞妹吳秀華（國民黨台東縣黨部主委）事先都不知情，鄺麗貞是委託台東縣政府某一個人登記，事出意外，需要待深入了解，中央黨部才會做適當處理。

掀起台日關係漣漪的台南慰安婦銅像設置問題，吳敦義說，日本駐台代表有去看他和前總統馬英九，且對馬英九為銅像揭幕頗有微詞，但他說馬英九是溫厚善良正直的人，很早就關心慰安婦問題，希望日本對歷史事實要勇於面對，儘快查明清楚及道歉賠償，這才合理，否則沒有講話的餘地。

(中時 )

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