國語日報改選新董座教部不同意 聲請假處分遭駁回

國語日報2、3月臨時董事會改選由蔣竹君擔任董事長，但不獲教育部同意變更，提告撤銷行政處分，並聲請定暫時狀態假處分，台北高等行政法院審理認為，國語日報不是由合法代表人提出聲請，當事人不適格，今(5)日裁定駁回聲請。(中時資料照)

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中時

國語日報社是否屬政府捐助的財團法人，去年鬧得沸沸揚揚，今年2、3月國語日報臨時董事會改選由蔣竹君擔任董事長，但不獲教育部同意變更，提告撤銷行政處分，並聲請定暫時狀態假處分，台北高等行政法院審理認為，國語日報不是由合法代表人提出聲請，當事人不適格，今(5)日裁定駁回聲請。本案可抗告。

裁定指出，國語日報今年2月12日第19屆第6次臨時董事會，選舉蔣竹君等17人當選第20屆董事；3月5日第20屆第1次董事會，選舉蔣竹君等11人當選第20屆常務董事、蔣竹君並當選董事長。

國語日報兩次報教育部核備會議記錄，但教育部以國語日報未依民法第32條暨「教育部審查教育事務財團法人設立許可及監督要點」第10點第2項規定，且未依相對人函文規定修正「財團法人國語日報社捐助章程」，因此不同意變更。

國語日報不服兩項原處分，提起訴願並聲請定暫時狀態假處分，盼能在行政爭訟確定前由法院裁定暫予核備會議記錄。北高行認為，依章程規定，國語日報代表人是董事長，且選聘及解聘董事長及董事應經教育部准許，董事長因故不能執行職務時，則由常務董事互推一人代理。

依法人登記資料顯示，國語日報代表人為林昭賢，不是蔣竹君，雖國語日報將蔣竹君當選第20屆董事、常務董事及董事長的會議紀錄，送請教育部核備，但未經准許，且蔣也不是由常務董事互推代理董事長林昭賢執行職務。

依規定國語日報提出本件聲請時，蔣不是合法代表人，經法院命補正證明文件卻逾期未補正，顯屬未經合法代表人聲請，因此於法不合，應予駁回。

(中時 )

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