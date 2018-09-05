勞檢員單月加班70小時 勞動部：是個案

勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉回應，嚴重超時加班已是過去的狀況，近年已有改善。圖／李宜秦攝

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監察院財政及經濟委員會今通過「勞動條件檢查員工作權益保障案」的調查報告，指出勞檢員經常超時加班，甚至曾有單月加班70小時的案例，要求勞動部檢討改善。勞動部職安署回應，未來不會讓勞檢員每月加班超過40小時，若有加班事實也會核實發放加班費。

監察院今於官網上公告，指出勞動條件檢查員工有超時加班狀況，根據監察院調查，部分勞檢員單月加班時數超過50小時，且還有機關規定加班費最多僅支付20小時。以台南市為例，曾有勞檢員單月加班時數70小時，其中僅20小時可請領加班費，其餘部分時數申請加班補休、部分時數無加班費也不可補休。

監察院表示，勞檢員工作時數長容易過勞，然而勞檢員卻是為勞工把關權益的重要人物，且國內勞檢員人數過少，國際勞工組織建議勞檢員與勞工比例最低為1比2萬，然而國內比率尚不符合。

監察員王美玉表示，勞動部應協助各縣市補足勞檢員人力，改善勞檢員工作條件，並督促各地方政府要對其加班時數如實給付加班費。

勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉回應，嚴重超時加班已是過去的狀況，近年已有改善，且加班70小時一案是個案，不是普遍狀況。未來會控制每一勞檢員每月的加班時數，最多每月不超過40小時，避免勞檢員過勞，且若有加班事實也會核實給付加班費。

(中時 )

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