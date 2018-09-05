祁家威聲請停止執行愛家公投 幸福盟：勿抹黑打壓

2018年09月05日 15:59 中時 李宜秦

同運先驅祁家威等人不服中選會初審通過幸福盟所提的愛家公投，提起行政訴訟聲請停止。幸福盟發表聲明，表示若不符合特定立場的公投，就要遭司法打壓，除不利民主發展，也無法讓社會理性對話與溝通。

幸福盟提出「愛家公投」，提案包括婚姻定義公投、適齡性平教育公投與婚姻以外型是保障同性二人權益公投，8月27日順利募集近200萬份連署書，將該案送交中選會，待中選會清點完畢後，將於11月24日公投日投票。

然而同志運動先驅祁家威等人因不服中選會初審通過愛家公投，已提出行政訴訟聲請停止執行，台北高等行政法院今天開庭。

幸福盟發表聲明表示，愛家公投有近200萬連署人的強大民意，不允許特定團體以扭曲、打壓的方式將其抹黑。公投法修正後，使公民投票成為全國人民理性討論的平台，並非要符合特定立場才可提公投。若不符合某立場的公投，就要遭司法打壓，除不利台灣的民主發展，也是阻斷社會理性溝通公共議題的機會。

幸福盟指出，世界各地有41個國家與地區曾舉辦過婚姻定義公投，公投主文都包括「婚姻是否限於一男一女」一案，因此愛家公投並沒有不合理之處，更是我國民主成熟的表現。

幸福盟主張，以民法以外的專法保障同性婚姻，不但符合大法官解釋意旨，對現行法律衝擊也可降低，可有效減少社會成本。幸福盟表示，待連署書查對戶籍資料程序完成後，中選會就會正式公告公投案成立。

(中時 )