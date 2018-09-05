培養思考深度　清大校長建議大學新鮮人：每日獨處15分鐘

2018年09月05日 16:00 旺報 李侑珊

清華大學校長賀陳弘建議大一新生，在大學熱鬧的生活中，不忘每日放下手機、不受干擾地獨處15分鐘，累積深度思考的能力，並培養出領導眾人的深度。（清華大學提供）

清華大學校長賀陳弘與清大阿卡貝拉社團學生合影。（清華大學提供）

清華大學近兩日舉行新生領航營活動，清大校長賀陳弘向大學新鮮人提出5項建議，其中最重要的一項就是「獨處」(Be Alone)。他建議新生在大學熱鬧的生活中，不忘每日放下手機、不受干擾地獨處15分鐘，「獨處是令思想深刻的關鍵，如果你永遠浮沈在眾人之間，就難超越眾人，或培養出領導眾人的深度。」

賀陳弘向今年入學的2000多名清大新生提出的5項建議，除了要懂得獨處，另還包括：深度參與社團、善用寒暑假、選讀經典、向不同的人請益。

●懂得獨處之必要

賀陳弘說，現在的大學生每天花1、2個小時與朋友相處、經營社群，是很正常的事，也有其必要性；但每天留一點時間給自己、與自己相處，也一樣重要。

「獨處的時候，不受打擾，不用手機，只做自己，與自我對話」，賀陳弘說，如此一來，才能將一日所學消化吸收，沈澱成為自己的東西。獨處的時間不必長，賀陳弘建議，15分鐘也就夠了。他讀大學的時候，常喜歡在傍晚時分坐在湖畔，望著日影西斜、波光粼粼、永無休止，帶給他啟發與感動，幫助他思考更深的層面。

●向不同的人請益

賀陳弘也建議新生，主動向學校的師長、校友、甚至社會人士請益，「如你從媒體上看到某個人有個很有趣的想法，就可以找2、3位同學作伴，提出邀請，請他吃個簡單的午飯」，向與自己同齡以外的人請益，能得到想法、觀點上的超越，「內力一定因此增進！」

●選讀1至3本經典

賀陳弘也建議學生選1至3本比較深、不易讀的經典，好好花一段時間，例如用一個暑假讀完，「就算每天讀一兩頁也可以。」

當年的賀陳弘開給自己的書單是英國史學家湯恩比的《歷史研究》簡版，直到今天，其中「挑戰與回應」仍深深影響他面對挑戰及危機的回應方式。

賀陳弘也推薦清大名譽博士高通創辦人雅各布(Irwin Jacobs)所著的《通訊工程原理》，這本書雖已出版半世紀，仍是通訊領域的聖經。

「有些政客常說社會公平正義，但何謂公平?何謂正義?甚至何謂社會?」賀陳弘建議同學有系統地深入研讀經典，提升思考判斷的能力，討論事情才不會淪於「嘴炮」。

賀陳弘表示，有時被認為不對的，其實是對的；被認為是對的，反而是不對的；但對錯無法生而知之，大部分人必須靠後天的學習，才能在面對重大問題時得到線索。

●深度參與社團

大學的社團眾多，新生一進清華大學，就有100多個社團向你招手。賀陳弘建議新生選擇1至2個社團，深度參與，「即使倒社，也是千金難買的經驗；如果你將社團中興再造，更能有很不一樣的成長。」

賀陳弘讀大學時，參加的是社會服務性質的社團「國中服務隊」，當時正逢台灣退出聯合國、中美斷交的風雨飄搖時刻，年輕人都急著想做些什麼、把自己奉獻出去。賀陳弘在許多場合都曾提到大學這段經歷對他生涯的重大影響。

●善用寒暑假

賀陳弘告訴大一新生：「大家即將迎來4個暑假及3個寒假，也就是四長三短的假期，沒人幫你規畫，完全操之在自己手上。」如果想去單車環島或實習或讀一本經典，都可以好好規畫。

賀陳弘表示，他在清華教書30載，這些建議都是他的親身肺腑之言，希望能對新生有所助益。

(旺報 )