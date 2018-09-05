割喉地獄？醫：「氣切」絕非等死

2018年09月05日 16:14 中時 馮惠宜

而氣切是以氣切管取代氣管內管，其接從頸部做切口置入約6公分的氣切管到氣管，路徑短、也較舒適，更可避免管線感染率。（馮惠宜攝）

患者在氣切後仍有可能透過呼吸復健脫離呼吸器並關閉氣切口。（馮惠宜攝）

病患急救插管後，當醫師評估短期無法脫離呼吸器，建議「氣切」，不少家屬誤解氣切就是等死，甚至迷信在脖子割一刀就像推患者進割喉地獄；台中榮總胸腔科醫師傅彬貴直言，這種觀念大錯特錯，拒絕氣切，讓病患一直插著氣管內管就像一根筷子從嘴巴插到喉嚨、氣管，反而更不人道。

傅彬貴指出，急救時如患者無法自主呼吸，插管（氣管內管）是必要的措施，但當患者生命狀況穩定後，醫師評估短期間無法脫離呼吸器，如非末期病患，就會建議氣切，以氣切管取代氣管內管接呼吸器。

氣管內管從口腔通過喉嚨、聲帶到氣管，長達65公分，如插管時常過長常會造成口腔、喉部傷害，甚至留下聲帶沙啞的後遺症，而進行氣切後，氣切管從頸部直通氣管約6到7公分，較舒適、比起長長的氣管內管更好照顧，也方便清痰。

中山醫學大學附設醫院主任林巧峰說，氣切管比氣管內管短，可降低呼吸時的阻力，對病患來說未來做呼吸練習時更容易脫離呼吸器。

林巧峰說，台灣人經常誤以為氣切後就是等死，其實就是不要等死才要做氣切，因為氣切後可以爭取更多時間讓患者進行復原和呼吸復健。

(中時 )