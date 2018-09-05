搶好康！參觀台灣設計展有機會抽泰國機票

2018年09月05日 16:15 中時 林欣儀

泰國航空提供200張價值7千元的台、泰機票，將透過抽獎活動贈送給喜愛設計的民眾，盼增進兩國交流。(林欣儀攝)

促進台灣與泰國間的設計文化交流，2018台灣設計展特別推出「人人都是設計師 台中印象彩繪杯」活動，只要參觀此活動並在台中文創園區食尚選物店消費，就有機會抽到價值7千元的泰國來回機票。

台中市文化局邀請泰國舞團四面泰傳、在2018台灣設計展選物店活動中表演傳統祈福舞，場面熱鬧。文化局主任秘書楊懿珊指出，今年台灣設計展展期長達33天，還吸引泰國網紅插畫家來參觀、打卡，也因此吸引泰國官方關注此活動，泰國航空並提供200張台灣、泰國機票開放抽獎。

泰國航空代理旅行社代表易澤揚表示，台灣、泰國近幾年皆極力發展設計文化，且2國都有意申請2020年世界設計之都，為促進雙方交流，特別提供總價值達140萬的機票優惠，盼展現台灣與泰國在設計合作的「軟」實力。

2018台灣設計展即日至9月16日在台中文創園區登場，文化局指出，包括知名網紅插畫家王子麵、插畫家吳則萱及插畫家李良根等人都透過文創展現他們的設計精神，也分別在「台中SPIRIT館」、「台中LIFE館」、「台中FUSION館」3大主題館及「食尚選物店」推出打卡按讚送紋身貼紙及摸彩券活動。

(中時 )