不敵二戰後最強狂風肆虐 京都世界遺產古剎名勝遭殃

2018年09月05日 16:46 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

日本25年來最強颱風襲擊四國、關西，除關西機場大淹水慘成孤城，困住數千名旅客，京都等多處觀光地也遭殃。其中，世界遺産二條城、西本願寺傳出建築物及文物受損，賞櫻名勝「平野神社」、嵐山渡月橋也有程度不一的災情。

產經新聞報導，京都市的世界遺産西本願寺5日受21號颱風影響，傳出重要文化財阿彌陀堂門的檜皮屋頂部份受損，西本願寺構內的國家名勝滴翆園有涼亭遭傾倒樹木壓壞，其南能劇舞台一側的圍欄也倒塌了。

台灣人熟悉的世界遺傳二條城也有災情，國寶二之丸御殿的菊紋金具脫落，黑書院的屋瓦脫落、國家文化財指定的南東隅鬼瓦脫落，鳴子門也破損。元離宮二條城事務所表示，場內傾倒樹木滿目瘡痍，目前正進行災後重整工作。

京都北區的賞櫻名勝「平野神社」內，被指定為重要文化財的拜殿因不敵強風而倒塌，社內的十多棵櫻花樹也被吹倒。另外，京都人氣觀光景點之一的嵐山渡月橋，也有長約百米的橋面欄杆被颱風吹壞。

據了解，此次多處古剎神社受創，是因颱風當日在京都中京區瞬間風速曾達到每秒39.4公尺，堪稱二戰以來最強風速。數百年歷史古剎遭最強狂風肆虐下，像是松尾大社、吉田神社、伏見稲荷大社、建勲神社、北野天満宮、藤森神社等也都傳出大小不一的災情。

(中時電子報)