北市府官員瞎扯後道歉 吳音寧：盼回歸實質討論

2018年09月05日 16:11 中時 吳堂靖

北市府與北農為第一果菜市場改建案爭論不休，由於兩版本經費相差11億，台北市長柯文哲更怒轟「吳音寧懂甚麼！」、產發局長林崇傑更公開批評吳「會議都沒來！」事後遭到打臉才改口道歉。吳音寧5日緩頰表示，期盼定案前提出最周詳的方案，至於柯的批評，吳則低調稱「個人部分不回應」。

柯文哲、林崇傑公開在議會指責吳音寧皆未參加改建會議，遭到議員簡舒培出示會議記錄打臉，事發後林崇傑才以「語意有誤」致歉。對此，吳音寧表示，市府發開會通知都有派員前往，需要她自己前往的她都會出席，都有相關會議記錄。

由於北農改建案經費足足少了北市府版11億，柯文哲疑不滿團隊專業遭質疑，為此砲轟「吳音寧懂甚麼？」吳音寧則表示，我們態度一直以來都一樣，改建小組持續跟跟市府溝通，並沒有說故意做什麼動作質疑市長「是不可能這樣子的啦！」

另外，柯文哲也質疑北農內部未溝通好，卻不斷透過臉書亂放話？吳音寧則表示，改建執行小組已經召開十多次會議，每次會議包括機電人員、企畫部、資訊部、業務部等現場作業人員大家都有參與其中，公司提出的版本也是正式行文給北市府的需求建議。

吳音寧表示，第一果菜市場是全台最重要的批發市場，北農經營市場40多年，她上任後召集相關部門，尤其是現場作業經驗豐富的工作人員，召開改建執行小組，歷經11次會議，依實際需求向北市府提出改建建議，包括改善物流交通系統，以拍賣場高度來說，我們認為現代化市場應該挑高高度，方便日後大型貨車卸貨、機具搬運、通風、低溫冷藏設施等。

至於改建報告是否應柯文哲要求才提出？吳音寧則表示，改建是很久的事情，大家不斷討論，我們希望回歸公共政策的實質討論，就是一個市場到底的需求是什麼，因為影響是3、40年後都還在市場使用的工作人員，期盼在正式定案前，大家可以提出意見，討論出一個更好、更周詳的方案。

吳音寧指出，如果按現在規畫，高度部分跟40幾年前差不了多少，我們也 屢次向北市府提出，希望他們可以聽聽我們作業人員的心聲和建議，目前將持續溝通中。

由於北市府與北農各執一詞，媒體詢問兩方對於改建案是否難以達成共識？吳音寧也緩頰，改建是不停討論的過程、不是一時片刻，比如說過去曾提出中繼市場面積不足，很高興北市府有採納，中繼市場也有擴大。

(中時 )