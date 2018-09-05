都假的 通訊群組熱銷精品 警揪180萬A貨

警方在葉嫌住處查獲HERMES耳環，經鑑定證實為仿冒品。（王文吉翻攝）

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警方查扣仿冒的BVLGARI手環（右）市價達60萬元。（王文吉翻攝）
員警在葉嫌住處查獲83件仿冒商品，初估總侵權價值超過新台幣180萬元，（王文吉翻攝）
葉嫌成立Line群組，販賣仿賣名牌精品，成員餘200人，獲利驚人。（王文吉翻攝）

網購小心買到假貨！台中港務警察總隊掌握葉嫌於蝦皮拍賣刊登「CHANEL」等知名品牌仿冒品販售，並利用通訊軟體成立群組，員警透過熟客滲透，發現葉嫌販售CHANEL、GUCCI、PRADA等仿冒品。警方掌握明確事證，向台中地檢署申請搜索票，於台中市南區查獲83件仿冒商品，估計總侵權價值超過新台幣180萬元。

警方近年嚴格取締仿冒商品，許多黑心賣家轉而透過「淘寶網」、「蝦皮拍賣」、「露天拍賣」等拍賣網站，或利用微信、Line等通訊軟體販售假貨。台中港務警察總隊6月間鎖定線嫌於蝦皮拍賣刊登仿冒品，並成立Line群組。

員警透過熟客，滲透進入Line群組，發現葉嫌於記事本內，刊登販售仿冒CHANEL小羊皮側背包、CHANEL長夾、GUCCI手拿包、GUCCI肩背包、PRADA雙肩包等名牌精品，成員逾200人。

警方並查出葉犯頻繁往返香港、大陸，疑以跑單幫方式，販售仿冒商品，獲利驚人。專案小組確認嫌犯住處，向台中地檢署申請核發搜索票，於台中市南區查獲CHANEL耳環、Cartier耳 環、BVLGARI手環、HERMES包包、YSL口紅 、MAC口紅、HERMES耳環等83件仿冒商品。

警方表示，總侵權價值初估超過新台幣180萬元，其中仿冒BVLGARI手環市價達60萬元。葉嫌供稱，遭查扣的商品多為赴陸旅遊購得，或利用微信向陸籍人士購買，原以為只會被拍賣平台下架，沒想到卻因熱銷而遭警方盯上。

(中時 )

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