卵巢癌標靶新藥出現 醫師：可降低復發風險

盧女士現身分享抗癌經驗，由左至右分別為國泰醫院婦癌中心主任何志明、病友盧女士、林口長庚醫院副院長賴瓊慧。 林周義／攝影

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林周義

罹患卵巢癌長達17年的盧女士，不斷重複化療、放療又復發的痛苦循環。剛患病時，她經常肚瀉、腹腫，但都以為是中年發福所致，直到進行抹片檢察才知道罹患卵巢癌。醫師表示，50%患者就診時已達末期，且復發率高於70%，如今已有通過食藥署許可的標靶新藥，可抑制癌細胞的修復，進而減少卵巢癌復發。

林口長庚醫院副院長賴瓊慧表示，卵巢癌的復發率為70%以上。化學治療不一定能清除所有癌細胞，殘留的癌細胞可透過電燒、放射等方式清除，但只有少數人在清除後不再復發卵巢癌。她表示，人體的修復機制往往會將好細胞、癌細胞一同修復，標靶新藥可進行阻斷，讓人體「選擇性」修復細胞。

盧女士為標靶新藥引進台灣時，進行恩慈治療的一員。她原想放棄治療，但想到兒子，就決定繼續努力。服用新藥半年後，病情已穩定。賴瓊慧表示，這類藥物費用高，一般人一個月需花費20幾萬，副作用包括嘔吐、疲憊、貧血，有些人的肝功能可能會變差。她也表示，這類藥物可將復發風險降低0.2到0.3％，這已是歷年來最高的數據。

國泰醫院婦癌中心主任何志明表示，卵巢癌是婦科癌症中死亡率最高的疾病，在早期沒有警訊，也不會乖乖從良性轉變為惡性，讓人有足夠的時間發現。一般來說，只有3成的人在罹患晚期卵巢癌後，存活到5年。

賴瓊慧提醒女性，若過去一年內出現腹痛、腹脹、易飽足、頻尿、急尿感等狀況，加上每個月有12天以上都感到不舒服，務必儘速就醫，接受進一步檢查。

(中時 )

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