基隆》謝立功嗆林右昌是蔡英文小跟班　市府：噴選舉口水

2018年09月05日 16:35 中時 張穎齊

國民黨基隆市長候選人謝立功會同同黨基隆市議員候選人及台北市議員候選人羅智強，舉行反深澳電廠的「嗆聲公車」記者會。（張穎齊翻攝）

國民黨基隆市長候選人謝立功5日會同同黨基隆市議員候選人，在街上拜票之餘，還秀出「芭樂昌我愛跳票」看板批評基隆市長林右昌。（張穎齊翻攝）

國民黨基隆市長候選人謝立功5日會同同黨基隆市議員候選人及台北市議員候選人羅智強，舉行反深澳電廠的「嗆聲公車」記者會，並秀出「芭樂昌我愛跳票」看板批評基隆市長林右昌，炮轟林是蔡英文總統的小跟班。基市府對此回應「對於謝立功噴選舉口水的行為感到很遺憾。」

基隆市政府發言人陳靜萍表示，林右昌這4年來的努力是有目共睹，受到近7成不分藍綠的市民肯定，當市府團隊在努力拼建設流汗水時，謝立功等人卻在噴選舉的口水，我們感到相當遺憾；另外聽說羅智強是基隆人，也歡迎他回到家鄉參選，為基隆的建設及進步盡一份心力。

謝立功表示，林右昌4年前的競選標語是「我愛基隆」，現在應改成「我愛跳票」，因為林的政見幾乎全部跳票，說好的纜車不見了，捷運也變輕軌，變成1個沒有誠信的市長，難怪民眾對基市府的信心蕩然無存。

「林右昌只會做蔡英文的小跟班！」謝立功痛批，民進黨背離民意，強迫要重啟深澳燃煤電廠，但林右昌至今不敢拒絕中央要求，無疑是拿百姓生命當成政治籌碼，把基隆人的「肺」用來發電，並直呼「投民進黨等於投深澳電廠！」

謝立功還說，林右昌上任近4年，基隆通勤族人口近10萬，居全台之冠，但基隆產業發展卻停滯不前，且就業機會少，在誘因缺乏的情況下，人才持續外移，地方經濟走下坡；屆時若自己當選市長，不僅要維護民眾呼吸權益，更要創造就業機會，讓人跟錢湧進基隆，基隆人不用再每天通車。

羅智強則表示，他身為基隆子弟，對基隆情感深厚，不忍心這片美麗藍天及海洋再度被燃煤電廠汙染，因此和謝立功攜手合作，共同推出「反深澳客運」。

(中時 )