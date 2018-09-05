獨）軍紀鬆弛! 安全士官擅離職守半夜「摸哨」女軍官宿舍伸狼爪

隸屬我國軍電子作戰最高「通資電軍指揮部」，竟發生安官夜侵宿舍摸哨女上尉的離譜事件。（圖取自Googlee Map）

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中時電子報

軍方爆發色膽包天的重大違紀事件。一名服役於國軍電子作戰最高單位「通資電軍指揮部」資訊通信聯隊的張姓上兵，上月於凌晨擔任安全士官勤務，竟然棄部隊安全不顧，擅自離開崗位，偷偷潛入女軍官寢室內意圖對一名熟睡中的女中尉不軌，女方被驚醒後大聲求救，張員立刻倉皇逃逸，經女官反映後，張員第二天遭逮捕，記大過列入汰除對象並移送法辦。

知情人士表示，這件差點演變成性侵害事件的離譜違紀事件，是發生在中壢的通資電指揮部資訊通信聯隊支援第一大隊。上月初凌晨，該單位的張姓志願役上兵，擔任２４－０２安全士官勤務。

張員因平時對該單位一名女中尉相當有好感，竟然在值勤時一時獸性大發，把安全士官配備的槍和彈匣放在安官桌上，不顧敏感的軍械室及士官兵安全，偷偷潛入女軍官宿舍該名女中尉的寢室內。

張員見女中尉已經熟睡，竟然蹲在她的床邊用手撫摸女方小腿及大腿內側，因動作太大，導致女中尉猛然驚醒。女中尉嚇醒後，發現眼前竟然有一名身穿軍服的男子在她床前，於是立刻大聲驚叫求救。

張員見東窗事發，倉皇跳窗逃逸。女中尉追趕不及，但相當有警覺性，認為該男子在深夜仍著全身軍服，肯定是單位內深夜勤務官兵所為，於是立刻向上反映，經過單位立刻全營區大清查及調閱監視器，發現出沒在營區的色狼，竟然是當時在站安全士官的張姓上兵。

通資電指揮部立刻通知監察單位及憲兵，將裝作若無其事的張員帶回了解，張員眼見無法狡辯，坦承是因一時衝動才犯下大錯。指揮部立刻將張員交由憲兵帶回偵訊，並移送桃園地檢署偵辦。軍方並經人評會決議，將張員記兩大過列為汰除對象。

(中時電子報)

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