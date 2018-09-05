苗栗》老少差距1甲子 「太陽後裔」和原民青年爭取上壘

2018年09月05日 16:46 中時 陳慶居

年紀最輕的縣議員參選人「太陽後裔」張可欣。（陳慶居翻攝）

年紀最輕的鄉代參選人黃威愷。（陳慶居翻攝）

苗栗縣五合一選舉登記截止，總計受理966人登記，其中最高齡的是尋求連任的公館鄉民代表謝運煌，現年83歲；年紀最輕的是挑戰泰安鄉民代表的新秀共威愷，還有「太陽後裔」張可欣，都才23歲，相差有1甲子之多，不過他們都一樣有為民喉舌的服務熱忱。

縣選委會統計，年底五合一選舉登記及應選人數，縣長4選1，縣議員72人選38席，鄉鎮市長44選18，鄉鎮市民代表322人選193席，村里長524選275，都將接受一番民主洗禮。

眾多選將中年紀最長者為83歲的公館鄉民代表謝運煌，曾任公館鄉農會理事長，先後3屆鄉民代表，其中1屆遞補副主席，這次要競選第4任代表。

年紀最輕的是23歲的泰雅原住民黃威愷，自育達科大畢業後投入泰安溫泉區的餐旅工作，看到地方還有許多需要推動建設增進繁榮的地方，毅然決定參選泰安第一選區鄉民代表，希望為地方弱勢代言、發聲，著重公共利益等。鑑於本身是社會新鮮人，財力、人脈有限，因此正籌備一個八卦錦水部落青年陣線，在地方深耕、紮根。

另一年輕參選人是「太陽後裔」張可欣，她只比黃威愷大2個月，卻是72人當中最年輕的縣議員參選人。張可欣是前縣議員張太陽女兒，張太陽曾任4屆通霄鎮民代表，隨後更上一層樓連任4屆縣議員，張可欣此次「代父出征」，她打出誠懇服務通苑鄉親、排紛解難、爭取建設改善生活機能、強化社會福利、縮小城鄉差距等政見，希望能贏得選民支持進而脫穎而出，延續為民服務志業。

(中時 )