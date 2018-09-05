心疼！25年最強颱襲日 披薩店員工搏命外送慘被吹翻

2018年09月05日 16:33 中時電子報 林郁庭

日本關西地區遭受25年來最強颱風燕子侵襲，關西機場今(5)日更是全面關閉，日本網友也紛紛在推特上分享災情，有人目擊披薩外送員在狂風暴雨中仍賣命上班，在外送路上遇強風，硬撐想穩住車身無奈仍是直接被吹翻，這段畫面被PO上網，讓上萬網友看了直呼好心疼。

今年第21號颱風燕子昨天橫掃日本的四國、近畿，造成11人死亡，關西機場嚴重淹水，彷彿孤島，受困的3000人已陸續救出，但機場設備嚴重受損，不知何時能重新開放。由於日本沒有颱風假，得看公司方面要不要休假，日本一名網友在推特上分享披薩外送員搏命上班的影片。

這一名披薩外送員在強颱環伺下，騎著機車在路上奮力往前，但因為風與實在太大，讓他只好稍停在路邊想要緩一下，殊不知依然不敵最強颱風，他穩住車身約30秒，最後連人帶車被吹翻，狼狽模樣讓網友看了心疼，在PO文寫道：「這個颱風還要外送，實在是魯莽太不經思考了！」

影片也被分享到台灣臉書社團，網友們看了紛紛心疼日本外送員，「颱風天叫外送搞死員工」、「求外送員心理陰影面積」、「希望大家能有多點同理心」。

(中時電子報)