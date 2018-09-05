下波貿易戰！這2大產業恐中招

石油和天然氣產業可能淪為貿易戰的犧牲品。圖為天然氣工人正在進行檢查。(示意圖/Shutterstock)

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中時電子報

美國總統川普日前嗆聲說，打算再度升級貿易戰。即使北美自由貿易協定重新談判成功，但是石油和天然氣行業卻還是可能受到貿易戰嚴重波及，下一輪雙方互相加徵25%關稅名單中，中國早已經將這2大產業列入。也就是說，即使目前為止，中國一直沒有對美國原油和液化天然出口徵收關稅，但是下一階段可能就直接將矛頭指向石油和天然氣了。

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根據《商業內幕》(Business Insider)報導，雖然能源產業在北美自由貿易協定中躲過一劫，但是卻無法避免在中美貿易大戰中，受到廣泛波及。由於川普政府打算對各國徵收25%鋼鐵稅和10%的鋁關稅，勢必導致石油和天然氣行業的成本暴增。

並且，上月3日北京當局提出針對價值600億美元的美國進口商品施以報復關稅時，液化天然氣已被列入25%關稅稅率名單中，雙方互相加徵關稅的日期可能落在本月底或下月初。

川普一直致力於恢復美國國內的製造業，而鋼鐵和鋁又是石油和天然氣項目的主要原料，假設成本增加的話，價格飆升可能引起從上游生產商到油田供應商、煉油廠、液化天然氣出口商及其他供應商等，整個能源業的大反彈。

報導指出，如果川普選擇把貿易戰提升到一個新水平，那麼全球新興市場可能會因為貨幣動盪而陷入困境，全球經濟成長呈現不穩定狀態，經濟學家看衰美國景氣未來兩年恐怕也會走下坡。

(中時電子報)

文章來源：Trump's trade war is the biggest threat to the oil and gas industry

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