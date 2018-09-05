柯文哲轟搞什麼鬼 吳音寧：無故意做什麼動作質疑市長

2018年09月05日 16:34 中時電子報 丁世傑

吳音寧於日前在臉書貼文提出北農第一市場改建計畫，台北市長柯文哲砲轟搞什麼鬼，今（5）日下午吳音寧接受訪問回應，會持續與北市府溝通。

對於北農第一市場改建案，柯文哲5日受訪時說，在還沒有開工定案之前，每個人都可以提出意見，吳音寧現在是體制內的總經理，不是每天在外面發臉書然後在外面講話，還叫議員來質詢，「這實在是太火大了，這太過分了，搞什麼鬼。」

吳音寧今日下午回應，現代化拍賣市場要挑高，方便貨車卸貨，方便機具，通風低溫冷藏，按現在規劃，與40幾年前差不多，因此屢次希望北市府聽北農的聲音，會持續與北市府溝通。

吳音寧說，第一市場改建是不停的討論，不是一時片刻，例如「中繼市場」面積不足，北市府也有採納北農意見，所以有一直溝通。

記者問是不是沒去開會一直發臉書？吳音寧表示，都有派員參加，「我也會去」，對於他個人評論沒有要回應，吳音寧強調每次開會通知都有派員前往，如有需要她都有去，都有相關會議記錄。

媒體問是否有請議員質詢柯文哲關於依照北農規劃改建可省11億？吳音寧表示，改建小組在會議中持續跟北市府溝通，並無故意去做什麼動作質疑市長！

吳音寧強調改建小組開十多次會議，都有參與，公司改建版本也正式行文北市府，希望回歸公共政策討論，實質討論市場需求是什麼。

(中時電子報)