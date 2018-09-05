劉以豪、朴敘俊雙帥合體！「副會長」面前自稱「劉秘書」

2018年09月05日 16:40 中時 林淑娟

劉以豪與朴敘俊合影。（伊林娛樂提供）

劉以豪擔任頒獎人。（伊林娛樂提供）

劉以豪與大谷亮平合影。（伊林娛樂提供）

劉以豪領跑。（NIKE提供）

劉以豪出席路跑活動。（NIKE提供）

「最萌男友」劉以豪3日受邀赴韓國出席2018「第13屆首爾國際電視節」頒獎典禮，現場眾星雲集，頒獎現場空檔，劉以豪還與同樣坐在第一排的超人氣「副會長」朴敘俊合影，劉以豪把兩人合照PO在IG上，昨晚朴敘俊也在劉以豪的IG上回覆按讚，有趣的是，劉以豪還用韓文搞笑回應副會長：「您好，我是劉秘書！」

劉以豪說，他最近也在看韓劇《金秘書為何那樣》，覺得自己拍攝中的新戲《我們不能是朋友》男主角，就是需要跟「副會長」一樣霸氣，沒想到就在頒獎現場見到他本人，「副會長朴敘俊本人跟戲裡一樣霸氣又帥氣，我比較欠缺霸氣，所以他戲裡副會長的特質，剛好是我需要揣摩學習的部分。」

他在2016年即受邀至首爾國際電視節領獎，當時上台獲得「亞洲之星」肯定，今年與韓國女藝人鄭惠成擔任「亞洲之星」頒獎人，他頒發獎項給日本藝人大谷亮平，結果對方竟是他的日本好友Yuki的朋友！他說，本來在沖繩Yuki婚禮上兩人會碰面，但那次大谷亮平因拍戲有工作沒到，結果是在頒獎典禮上第一次碰面，緣份讓他覺得很有趣很奇妙。

頒獎典禮上，劉以豪也與多位藝人合拍，其中韓國女團「Red Velvet」的成員YERI，跟劉以豪說她是他的粉絲，她說，《帶我去月球》在韓國上映時，她連看３次，劉以豪很謝謝她，也很開心，「Red Velvet」月底將來台開唱，YERI即正式邀請他能來看演唱會。

劉以豪此次韓國行非常充實，除出席頒獎典禮，也與多位韓國演藝圈朋友聚會，與好朋友歌手Roy Kim見面，也看了他的演唱會，並與《超人回來了》製作團隊餐敘，小朋友昇材也在場。出席完頒獎典禮後，當晚他只睡了4小時，隔日即搭機返台， 4日一下機，帶著行李來不及回家就直奔NIKE NRC活動路跑6公里。趕場馬不停蹄的行程，還跑完全程，他笑說：「我是用靈魂在跑步啦，但跑完後，覺得特別開心。」

(中時 )