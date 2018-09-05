金大800新生跨海來 校長偕機器人熱情迎接

2018年09月05日 16:54 中時 李金生

金大師生在尚義機場展開持續8小時的接機迎新活動。（李金生攝）

金大的2018 NQU ORIENTATION「新生包」，期待新生加入新生活運動。（李金生攝）

陳建民校長親自迎接新生和家長來到，送上滿滿的溫馨關懷。（李金生攝）

國立金門大學800位新生陸續跨海來到，校方今（5）日在尚義機場安排8小時接機活動，校長陳建民率同主管偕智慧機器人「金門航空站首席導覽員─金小讚」歡迎家長和同學，先送上溫馨「新生包」當見面禮，周六還要帶大家遊覽名勝古蹟，在開學前先好好認識一下傳說中的金門。

金大今年大學部（日間）新生有800人，大多數同學都是第1次離開台灣本島，首度踏上金門外島，校方特地安排接機活動，自上午8時一直持續到下午5五時，讓他們在踏上金門土地的那一刻，就感受到滿滿的溫馨關懷。

陳建民校長表示，為使新生盡快適應金大校園生活，明天將對新生展開以「新生活運動」為主題的入學輔導。校方為他們準備內有生活用品的「新生包」，醒目的「2018 NQU ORIENTATION」LOGO設計概念，就是希望新生來到金大這個大家庭，除了認真學習之外，在食衣住行和健康運動、交友方面都要培養良好的習慣。

學務長呂立鑫指出，全體新生均將享有來自金門縣政府1萬4千元的獎助學金和圖書交通券，對於經濟弱勢和遭逢緊急困難的學生，校方也編列專案補助經費。本周六還要安排新生遊覽山后民俗文化村、水頭聚落、太武山、823戰史館、獅山炮陣地、金門酒廠等地，讓大家體驗金門的風土人情。

(中時 )