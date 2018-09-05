百億建造衛武營國家藝文中心 由國表藝接管營運

2018年09月05日 16:52 中時 劉宥廷

耗資超過百億元建造的衛武營國家藝術文化中心，10日將正式納入國家表演藝術中心營運，文化部長鄭麗君表示，高雄衛武營、台北國家兩廳院、台中國家歌劇院將串聯合作，帶動台灣表演藝術新發展；國表藝董事長朱宗慶也喊出，開幕1年應達25萬人次目標，雖有挑戰性，但願破釜沉舟。

衛武營國家藝術文化中心是文化部近年興建最大規模的藝文設施，採國際標，國內工程團隊施工，計畫總經費107.5億元，從規劃到到興建完成，歷時10餘年，終於在去年竣工，將在今年10月13日對外開幕啟用；衛武營由荷蘭建築師法蘭馨．侯班設計，掌握高雄的特色及生命力，把海洋和榕樹的意象融入建築中。

鄭麗君指出，衛武營工程突破很多國內技術上的創新與不可能，在行政院各部會及高市府協助下才能如期如質的完工呈現；鄭強調，衛武營不只是國內最大劇場、最好的聲學規格品質，更重要是藝術工作者圓夢、追求卓越表現的場域。

鄭表示，企盼衛武營能成為台灣與亞洲，甚至和世界藝術交會、交流的重要標的，相信衛武營、國家兩廳院、國家歌劇院在國表藝帶領串聯下，和文化部一起帶動表演藝術新發展、落實促進文化平權等。

朱宗慶說，開幕起1年室內觀眾應達25萬人次的目標，這個數字管理有挑戰性，但大家願意破釜沉舟，也向台下的藝術總監簡文彬喊出加油囉。鄭麗君今將建築模型移交給朱宗慶，象徵國表藝正式接管衛武營國家藝術文化中心的營運。

(中時 )