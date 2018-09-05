專業飛航顧問公司ACS執行長Simon Milford蒞臨遠東航空 遠航飛航安全再受肯定

左起遠航發言人盧紀融、ACS之執行長Simon Milford、遠航總經理李承仲、遠航安管處協理陳道千在遠東航空公司一同進行安全交流會談。圖：遠航提供

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ACS之執行長Simon Milford與遠航各部門進行深度的面談交流。圖：遠航提供

今日專業飛航顧問公司ACS之執行長Simon Milford，在世界飛安基金會（Flight　Safety　Foundation）總裁Jon Beaty的推薦下，特別至遠東航空參訪並且進行飛安訪察作業，同時與遠東航空總經理李承仲、安全管理處協理陳道千會面，除了交流飛安資訊，Simon Milford更針對遠東航空的安全管理系統(Safety Management System)及達成所有安全績效指標/目標，給予高度的肯定。

遠航正依據日前交給民航局的飛安精進計劃書，積極於飛機汰舊換新計劃。為了策勵遠東航空飛航安全，提升服務品質，所以邀請專業飛航顧問公司ACS之執行長Simon Milford至遠東航空進行為期3日的飛安訪察作業，並且和遠東航空各一級主管進行安全交流會談，他對於遠東航空的安全管理系統給予高度的評價並說道：「遠東航空於安全作業面已有長足進步。」

遠航總經理李承仲表示，「安全第一，品質為先，顧客至上，員工為重。」一直是遠東航空的品質政策，除了加強機組人員的訓練計劃，遠東航空也積極參與國際飛航安全交流，也在2017年起加入世界飛安基金會，更在今年初榮獲世界飛安基金會技術副總Mark Millam的肯定。

這次能邀請ACS之執行長Simon Milford至遠東航空進行飛安交流，並再度獲得肯定，是遠東航空的榮幸，遠東航空將會更積極地參與國際飛安會議，吸取國際間飛安作業新資訊及經驗，並且與國際航空領域的飛安專家交流、建立安全資訊連絡管道，以提升遠東航空之飛行安全水平。

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