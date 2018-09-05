張富美反駁吳祥輝 從未說柯文哲募款未申報

前僑務委員會委員長張富美。（圖／本報系資料照片，王遠茂攝）

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中時電子報

對於吳祥輝在節目上指出，張富美幫柯文哲募了3千到5千萬元，多少錢都沒申報一事，張富美在臉書澄清，她從沒有說柯文哲募款未申報，有沒有幫柯文哲募3千至5千萬元，

吳祥輝於8月31日在電視節目中指出，「張富美對我講了兩次，柯文哲多少錢都沒有報？張富美是2014他最重要的一個募款人，她給他募了三千到五千萬，整個扶輪社系統，都是張富美在負責。」

扁政府時期的僑務委員會委員長張富美正式回應指出，她從未提到或影射柯醫師有任何募款卻沒有申報的情事，也沒有替柯醫師在扶輪社組織裡募款，至於說她替柯醫師募到3千至5千萬，真的太抬舉她的能力。

張富美指出，她僅於今年4/2與5/7晚間，在台北書香花園簡短的交談裡，告知吳祥輝，2014年初柯文哲醫師在還沒成為綠營共推的市長候選人之前，選戰打得非常辛苦，是透過他自己出書和到處演講打選戰。

關於募款的事情，張富美說曾在2014年曾幫柯文哲醫師募款過一次，時間是2014年11月1日晚上於大直典華，每張入場券是1萬元，募款金額超過1千萬，完全依照政治獻金法申報。

另外有關「柯p便當會」，是2014年夏天從7月初到9月底，每週一中午，邀請台北市重要的意見領袖或部分扶輪社幹部，與柯醫師共進便當，柯文哲每週非常認真自做簡報，並準備不同的市政議題進行演講，然後與來賓進行意見交換，累積聲望。

張富美強調，她從未提到或影射柯醫師有任何募款卻沒有申報的情事，自己也沒有替柯醫師在扶輪社組織裡募款，至於說她替柯醫師募到3千至5千萬，真的太抬舉她的能力。她特別澄清吳祥輝所言與事實有出入並非全貌。

(中時電子報)

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