億圓富吸金37億 被害者控訴：畢生積蓄全陸續被騙光

2018年09月05日 17:10 中時 許哲瑗

自詡「台灣巴菲特」的億圓富集團總裁「陳子龍」，本名周瑞慶，涉嫌非法吸金37億餘元遭法辦，卻在檢警搜索期間趁隙逃脫，新北地院今（5日）開庭審理，受害者自救會拉布條陳情，指空主謀周瑞慶雖已被通緝，仍以各種名目行騙，盼司法儘速查明，避免憾事再次發生。

億圓富集團向投資人宣稱，公司旗下跨足渡假會館、不動產、傳產、綠能、慈善基金會、食品、服飾業等產業，共有20多間公司，未來還將上市上櫃，吸引眾多投資人注意。再以「聘用投資人為顧問，給付顧問費名義」、「質押股票」、「給與點數購買電子商務商品」、「每月繳交定額互助款，屆期再領回全部互助款項」等4大手法，誘騙數百名投資人上鉤。

新北地檢署去年以詐欺、銀行法等罪嫌起訴該集團相關人，至於集團總裁、化名為「陳子龍」的主謀周瑞慶，則在檢警調查過程中離奇失蹤，目前已被檢方通緝。

吸金案受害者成立自救會，今（5日）下午在新北地院門口陳情，高舉「還我血汗錢」布條，並公布主謀周瑞慶和張辰鐘大頭照；歐姓受害者說，億圓富集團為阻止、拖延被害人提告，原先答應發放4分之1顧問金，之後又改口，要求加入「P2P網路平台」才可領回利息，無奈之下只好繼續投資，最終1千多萬的畢生積蓄全陸續被騙光。

自救會會長黃美淑痛批檢調單位失職，司法放縱，縱放主謀脫逃，並懷疑主謀周瑞慶仍在各地以其他名目繼續行騙，且和銀行、多家企業都有勾結，但因證據不足，且該案仍在偵辦中暫不方便公開。

黃美淑說，多位受害人求助無門，因遭詐騙導致生活困頓，罹患精神疾病，甚至有受害者想不開，多次跳樓住院，希望司法儘速查明真相，幫助受害者拿回血汗錢。

(中時 )