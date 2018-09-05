花博「卡」好康！區公所隨辦隨領掀熱潮

台中市政府交通局9月3日起開放各區公所臨櫃「隨辦隨領」，平均約20分鐘即可領卡。（盧金足攝）

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台中「花博卡」優惠措施陸續上路，加入特約商店近3000家，目前包括麥當勞、肯德基、必勝客等超過1500家特約商店優惠方案提前實施。（盧金足攝）

台中「花博卡」陸續實施優惠措施，加入特約商店近3000家，其中已有麥當勞、肯德基、必勝客等超過1500家特約商店優惠方案提前上路，還未申請市民的詢問度隨之大增，為方便市民申請，台中市政府交通局9月3日起開放各區公所臨櫃「隨辦隨領」，平均約20分鐘即可領卡，預計花博開幕日之前，申請人數可望突破150萬人，創全國各縣市市民卡的最高紀錄。

各區公所臨櫃「隨辦隨領」，各區公所湧現申辦人潮，第2天就累計8100張申請量，很多民眾領到花博卡，稱讚設計有創意，各項商店和產品優惠比周年慶還划算。

交通局長王義川表示，第2天各區公所湧現申請人潮，以北屯、西屯、豐原區公所申請人數最多，歡迎市民攜帶設籍台中市的身分證踴躍申請，早申請早享受。

台中花博卡提供多項優惠，包括免費一日無限次數參觀花博、台中公有停車場停車費5折、作為悠遊卡搭乘免費公車10公里，加入特約商店目前近3000家，其中已有麥當勞、肯德基、必勝客等超過1500家特約商店優惠方案已提前上路。

王義川說，由於花博卡集各項優惠與便利於一卡，開放申辦以來市民熱烈迴響，創全國申辦單一記名票卡最快達成百萬張紀錄，目前累計申請數已超過110萬張，由於一般民眾申請時都是全家一起申請，預計申請數量將再創另一波高峰。

由於花博即將於11月3日開幕，為方便市民申請，協調各區公所設置製卡電腦設備。9月3日起，攜帶設籍台中市的身分證可前往各區公所臨櫃申辦花博卡，「隨辦隨領」相當方便。

如不便親自申請者，可事先填妥花博卡申請同意書後，連同個人身分證委託親友（受託人亦須出示身分證）至區公所臨櫃申辦。

以前填寫申請書約需1到1.5個月作業時間，啟用臨櫃申請後，只約需20分鐘即可領到自己的花博卡，交通局也會針對申請數量較多的區公所，增加申請設備及人力。

王義川表示，若申請人未滿20歲時，仍須經法定代理人同意，並請法定代理人於花博卡申請同意書親自簽名後，且攜帶設籍台中市的身分證，始得辦理。

(中時 )

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