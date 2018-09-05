被爆有「公主病」造型比照侯佩岑 吳姍儒：瘋了才會這樣說！

2018年09月05日 17:59 中時 蕭雅玲

吳姍儒（Sandy）遭鏡週刊爆料，指她有公主病，出席公開場合活動的裝扮都得比照侯佩岑，日前主持亞太影展，有珠寶廠商想贊助她，還遭「打槍」嫌該品牌太低俗，Sandy今進棚錄製《小明星大跟班》無奈喊冤說：「他們根本從頭到尾都沒有說要贊助我！」新聞報導出來後，品牌也主動致電經紀人澄清表示，從來都沒有說要贊助她。

Sandy的弟弟近日因言語惹上風波才剛告一段落，又遭爆料她造型一定要比照侯佩岑穿過、用過的品牌，對於傳言她無奈說：「完全沒有！」她表示這次在亞太影展上所穿的衣服是請造型師準備，「她調來我就穿，完全沒有意見！」卻沒想到被說成這樣。

她表示，侯佩岑是她的偶像，之前在美國讀書時壓力很大，侯佩岑跟爸爸吳宗憲工作得知她壓力很大還特地打了越洋電話給她，而她聽到偶像聲音，還緊張到直顫抖。她以「她是仙女」來形容侯佩岑在她心中的地位，卻沒想到被指說「要穿侯佩岑穿過的衣服」，她直呼：「誰會講這種話，瘋掉的才會說！」認為侯佩岑是仙女，自己更不可能講這種話。

弟弟吳睿軒（鹿希派）日前在IG揚言要炸掉北市府惹風波，遭台北地方法院裁判罰金50萬元，鹿希派日前受訪也說，50萬元罰金是姊姊借他的，Sandy表示：「弟弟有三位姊姊，怎麼會覺得一定是我，我都沒借我是壞姊姊，跟二妹借給弟弟的。」她也說，妹妹借給弟弟的錢一定要還，有借有還本來就是應該的事。

(中時 )