被爆有「公主病」造型比照侯佩岑 吳姍儒：瘋了才會這樣說！

吳姍儒被批有公主病感到無奈。（圖片提供：中天）

友善列印
中時

吳姍儒（Sandy）遭鏡週刊爆料，指她有公主病，出席公開場合活動的裝扮都得比照侯佩岑，日前主持亞太影展，有珠寶廠商想贊助她，還遭「打槍」嫌該品牌太低俗，Sandy今進棚錄製《小明星大跟班》無奈喊冤說：「他們根本從頭到尾都沒有說要贊助我！」新聞報導出來後，品牌也主動致電經紀人澄清表示，從來都沒有說要贊助她。

Sandy的弟弟近日因言語惹上風波才剛告一段落，又遭爆料她造型一定要比照侯佩岑穿過、用過的品牌，對於傳言她無奈說：「完全沒有！」她表示這次在亞太影展上所穿的衣服是請造型師準備，「她調來我就穿，完全沒有意見！」卻沒想到被說成這樣。

她表示，侯佩岑是她的偶像，之前在美國讀書時壓力很大，侯佩岑跟爸爸吳宗憲工作得知她壓力很大還特地打了越洋電話給她，而她聽到偶像聲音，還緊張到直顫抖。她以「她是仙女」來形容侯佩岑在她心中的地位，卻沒想到被指說「要穿侯佩岑穿過的衣服」，她直呼：「誰會講這種話，瘋掉的才會說！」認為侯佩岑是仙女，自己更不可能講這種話。

弟弟吳睿軒（鹿希派）日前在IG揚言要炸掉北市府惹風波，遭台北地方法院裁判罰金50萬元，鹿希派日前受訪也說，50萬元罰金是姊姊借他的，Sandy表示：「弟弟有三位姊姊，怎麼會覺得一定是我，我都沒借我是壞姊姊，跟二妹借給弟弟的。」她也說，妹妹借給弟弟的錢一定要還，有借有還本來就是應該的事。

(中時 )

最萌皇帝！霍建華鬼臉摟周迅 網… 《延禧攻略》皇后最想演皇上！秦…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。