「開學症候群」嚴重 草屯療養院籲家長多注意

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中時

暑假結束，學童在假期時可能因生活作息不正常，面對開學時的功課表及同儕等壓力無法有效調適，容易出現「開學症候群」現象，草屯療養院籲請家長多注意學童開學後的生活及學習狀況，如有不適或情況嚴重，應及早就醫接受評估與治療。

暑假結束，新學期開始，不少學童易因面對開學的功課表及同儕等壓力無法有效調適，而出現「開學症候群」，如緊張、焦慮、心情低落、對事物提不起興趣、易怒、注意力不足，生理方面也可能有頭痛、腹痛、腹瀉、冒汗、胸悶等症狀。

草屯療養院兒童青少年精神科吳孟寰醫師建議家長，需適時鼓勵學童表達內心困擾，予以同理、支持，讓他們漸進式地調整回復到上學時的作息時間。若是新入學、轉換其他學校的學童，可先陪伴他們到新的學校、教室，讓學童事先熟悉上學路線，先與老師、同學認識，減少面對陌生環境及老師同學的焦慮。

若有分離焦慮的孩童，除事先讓孩童熟悉新環境及老師外，漸進式地讓孩童適應與父母分離，也需給孩童適當的保證及遵守接送孩童下學的時間。

吳醫師表示，減輕焦慮的方法，除要維持充足睡眠、均衡飲食及規律運動，也可以與孩童一同練習放鬆技巧、腹式呼吸、伸展操、瑜珈等。如孩童的焦慮、憂鬱、注意力不足等症狀仍持續，或嚴重影響學習、家庭及人際關係，建議可至草屯療養院兒童青少年門診或是草屯療養院於各衛生所所設立的特別門診接受評估與治療。

(中時 )

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