桃園》潑湯事件 市議員詹江村加碼7分鐘發完130份雞排！

市議員詹江村發放100份雞排後，還加碼2次，不到7分鐘發完130份雞排。（甘嘉雯攝）

友善列印
中時
市議員詹江村發放100份雞排後，還加碼2次，不到7分鐘發完130份雞排。（甘嘉雯攝）
市議員詹江村發放100份雞排後，還加碼2次，不到7分鐘發完130份雞排。（甘嘉雯攝）

國民黨桃園市議員詹江村因潑湯事件，他在臉書直播時開出支票，若媒體有露出就請100份雞排，5日下午4點半，他依約準備100份雞排隊換券，由於排隊民眾太多，還破例加碼2次共30份，總計130份雞排不到7分鐘發完，拿到的民眾很開心，而第一個拿到的婦人，約中午1點左右就到市府門口排隊。

綿延數百公尺的排隊隊伍就在市府門口，還拉起紅龍維持現場秩序，詹江村親自到場發放兌換券，還做了一個牌子「慶賀突破市政府葉小姐的防線！」他說，他上月29日因為前縣議員吳寶玉接連對他潑了2次熱湯，第3次他則閃過，但他的右眼被熱湯潑到，至今仍感到紅腫、刺痛，到桃園分局提告，他也在直播時承諾要發放100份雞排。

5日中午約1點多，市府前已經大排長龍，前24名幸運民眾還可多拿一瓶綠茶，讓許多民眾覺得賺到了，100份雞排一下子就發完，第一次加碼20份，第二次再加碼10份，不到10分鐘就發完，警方全程錄影。

詹江村說，選擇發放雞排兌換券而非直接發放雞排，是考量衛生安全問題，也要避免被刻意陷害、栽贓雞排有問題，兌換券10天有效。

(中時 )

中選會：首招募新住民參與選務 … 高雄》韓國瑜：民進黨不求進步 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。