桃園》潑湯事件 市議員詹江村加碼7分鐘發完130份雞排！

2018年09月05日 17:11 中時 甘嘉雯

市議員詹江村發放100份雞排後，還加碼2次，不到7分鐘發完130份雞排。（甘嘉雯攝）

市議員詹江村發放100份雞排後，還加碼2次，不到7分鐘發完130份雞排。（甘嘉雯攝）

國民黨桃園市議員詹江村因潑湯事件，他在臉書直播時開出支票，若媒體有露出就請100份雞排，5日下午4點半，他依約準備100份雞排隊換券，由於排隊民眾太多，還破例加碼2次共30份，總計130份雞排不到7分鐘發完，拿到的民眾很開心，而第一個拿到的婦人，約中午1點左右就到市府門口排隊。

綿延數百公尺的排隊隊伍就在市府門口，還拉起紅龍維持現場秩序，詹江村親自到場發放兌換券，還做了一個牌子「慶賀突破市政府葉小姐的防線！」他說，他上月29日因為前縣議員吳寶玉接連對他潑了2次熱湯，第3次他則閃過，但他的右眼被熱湯潑到，至今仍感到紅腫、刺痛，到桃園分局提告，他也在直播時承諾要發放100份雞排。

5日中午約1點多，市府前已經大排長龍，前24名幸運民眾還可多拿一瓶綠茶，讓許多民眾覺得賺到了，100份雞排一下子就發完，第一次加碼20份，第二次再加碼10份，不到10分鐘就發完，警方全程錄影。

詹江村說，選擇發放雞排兌換券而非直接發放雞排，是考量衛生安全問題，也要避免被刻意陷害、栽贓雞排有問題，兌換券10天有效。

(中時 )