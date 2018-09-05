韓智庫報告：北韓對華貿易依賴高達90％

友善列印
旺報
呂佳蓉

據韓國開發研究院（KDI）5日發佈的報告顯示，北韓對華貿易依賴度日益提高，且無煙煤佔比過高。為了實現北韓出口市場多元化，兩韓需要加強經濟合作。

報告表示，從2002年起大陸開始成為北韓最大出口對象國，尤其從2009年起，大陸在北韓對外貿易中所佔的比重急劇上升，2016年上升至90%。報告指出，北韓對華貿易依賴度日益提高，目前，大陸在北韓對外貿易中佔絕對優勢。

值得注意的是，2008年至2016年，無煙煤是北韓的最大出口品目。報告分析稱，隨著大陸經濟快速發展，化石燃料使用量劇增，這推動了北韓無煙煤生產及出口增加。此外，北韓2006年進行第一次核子試驗後，國際社會加大對朝制裁力度，而北韓也從戰略層次擴大無煙煤出口規模。

報告指出，北韓出口品目過於集中在無煙煤，若這種出口結構長期持續下去，會削弱其他產業的競爭力。以無煙煤為主的出口結構容易被國際行情左右，過度依賴大陸的貿易結構也容易受到陸方經濟表現的衝擊。從長遠角度來講，這會給北韓經濟發展帶來負面影響。

報告指出，韓國需探索能促進北韓經濟發展的經濟合作模式，降低無煙煤在北韓出口中所佔的比重，積極發掘服裝、電子、軟體等能促進北韓經濟發展的全新出口品目。

(旺報 )

下波貿易戰！這2大產業恐中招 栗戰書代打赴朝訪問 陸外交部：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。