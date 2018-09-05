韓智庫報告：北韓對華貿易依賴高達90％

2018年09月05日 17:22 旺報 呂佳蓉

據韓國開發研究院（KDI）5日發佈的報告顯示，北韓對華貿易依賴度日益提高，且無煙煤佔比過高。為了實現北韓出口市場多元化，兩韓需要加強經濟合作。

報告表示，從2002年起大陸開始成為北韓最大出口對象國，尤其從2009年起，大陸在北韓對外貿易中所佔的比重急劇上升，2016年上升至90%。報告指出，北韓對華貿易依賴度日益提高，目前，大陸在北韓對外貿易中佔絕對優勢。

值得注意的是，2008年至2016年，無煙煤是北韓的最大出口品目。報告分析稱，隨著大陸經濟快速發展，化石燃料使用量劇增，這推動了北韓無煙煤生產及出口增加。此外，北韓2006年進行第一次核子試驗後，國際社會加大對朝制裁力度，而北韓也從戰略層次擴大無煙煤出口規模。

報告指出，北韓出口品目過於集中在無煙煤，若這種出口結構長期持續下去，會削弱其他產業的競爭力。以無煙煤為主的出口結構容易被國際行情左右，過度依賴大陸的貿易結構也容易受到陸方經濟表現的衝擊。從長遠角度來講，這會給北韓經濟發展帶來負面影響。

報告指出，韓國需探索能促進北韓經濟發展的經濟合作模式，降低無煙煤在北韓出口中所佔的比重，積極發掘服裝、電子、軟體等能促進北韓經濟發展的全新出口品目。

(旺報 )