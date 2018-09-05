《延禧攻略》皇后最想演皇上！秦嵐：可以踢太監屁股

秦嵐飾演的富察皇后劇中扮成洛神翩翩起舞。（八大）

友善列印
中時
秦嵐飾演富察皇后。（八大）
聶遠、秦嵐。（八大）

愛奇藝首播的大陸宮鬥劇《延禧攻略》海外流量破160億，劇中飾演優雅氣質的「富察皇后」秦嵐再度翻紅，形象完美被形容是「白月光」。近日她接受八大專訪時，透露在《延禧攻略》中最想嘗試聶遠飾演的皇上角色，「因為他可以想翻誰的牌子就翻誰的牌子(意指選妃侍寢)，不開心的話就可以踢太監的屁股！」

《延禧攻略》創下華人戲劇點擊歷史記錄，熱潮持續延燒，八大電視可望於11月進行電視首播。秦嵐表示，這段時間明顯感受到外界關注，尤其每天都有相關新聞報導，她忍不住開自己玩笑：「聽大家說我是老來得粉(影迷)，那我要發揮餘熱！」談到皇后被比喻像溫順又固執的「金牛座」，對於愛處於被動型，秦嵐覺得挺恰當的，「和我本人的性格蠻接近的，因為我也是一個在感情上比較被動的人。」

她說，可能自己骨子裡和皇后有一些相像的地方，「我是一個不太愛去計較的人，做事很隨性，骨子裡有男孩子的性格。」雖不像皇后那麼溫婉，但是有她心胸的一部分，卻也沒有她那麼偉大，演到這個個角色讓她學到很多。

回想拍攝期，每天光是髮型時間就耗費兩小時，「因為古裝造型比較繁瑣，髮型師會早早的到化妝間幫我們弄頭髮。」例如劇中皇后出席重要場合，就會有許多頭飾，就會花更長時間。她剛開始不習慣，覺得頭頂很重，但是時間久了之後慢慢習慣了就還好。

也因為接下這部戲，秦嵐結識到不少好友，她透露他們有成立一個群組，劇開播時，大家幾乎每天都會在線上聊，發現有網友做的有趣哏，也會即時分享給彼此，希望未來有機會還能一起合作。另外，秦嵐表示，如果能造訪臺灣，一定不會錯過臺灣美食，「有機會的話，想好好吃一遍！

(中時 )

最萌皇帝！霍建華鬼臉摟周迅 網… 數字男星找到了！胡歌爆「最帥皇…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。