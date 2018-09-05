《延禧攻略》皇后最想演皇上！秦嵐：可以踢太監屁股

2018年09月05日 17:11 中時 林淑娟

秦嵐飾演富察皇后。（八大）

聶遠、秦嵐。（八大）

愛奇藝首播的大陸宮鬥劇《延禧攻略》海外流量破160億，劇中飾演優雅氣質的「富察皇后」秦嵐再度翻紅，形象完美被形容是「白月光」。近日她接受八大專訪時，透露在《延禧攻略》中最想嘗試聶遠飾演的皇上角色，「因為他可以想翻誰的牌子就翻誰的牌子(意指選妃侍寢)，不開心的話就可以踢太監的屁股！」

《延禧攻略》創下華人戲劇點擊歷史記錄，熱潮持續延燒，八大電視可望於11月進行電視首播。秦嵐表示，這段時間明顯感受到外界關注，尤其每天都有相關新聞報導，她忍不住開自己玩笑：「聽大家說我是老來得粉(影迷)，那我要發揮餘熱！」談到皇后被比喻像溫順又固執的「金牛座」，對於愛處於被動型，秦嵐覺得挺恰當的，「和我本人的性格蠻接近的，因為我也是一個在感情上比較被動的人。」

她說，可能自己骨子裡和皇后有一些相像的地方，「我是一個不太愛去計較的人，做事很隨性，骨子裡有男孩子的性格。」雖不像皇后那麼溫婉，但是有她心胸的一部分，卻也沒有她那麼偉大，演到這個個角色讓她學到很多。

回想拍攝期，每天光是髮型時間就耗費兩小時，「因為古裝造型比較繁瑣，髮型師會早早的到化妝間幫我們弄頭髮。」例如劇中皇后出席重要場合，就會有許多頭飾，就會花更長時間。她剛開始不習慣，覺得頭頂很重，但是時間久了之後慢慢習慣了就還好。

也因為接下這部戲，秦嵐結識到不少好友，她透露他們有成立一個群組，劇開播時，大家幾乎每天都會在線上聊，發現有網友做的有趣哏，也會即時分享給彼此，希望未來有機會還能一起合作。另外，秦嵐表示，如果能造訪臺灣，一定不會錯過臺灣美食，「有機會的話，想好好吃一遍！

(中時 )