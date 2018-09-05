數字男星找到了！胡歌爆「最帥皇帝」說台詞念1234真相

2018年09月05日 17:16 中時電子報 吳品瑤

日前演藝圈掀起一股抓「數字演員」的熱潮，爆出有當紅影星不敬業背劇本，拍戲時說數字1234代替之，將台詞都丟給幕後配音後製，引發熱議與輿論，近來有網友翻出男神胡歌過去受訪的片段，他大爆跟「數字男星」合作過，那人就是夯劇《如懿傳》的男主角霍建華。

胡歌跟霍建華因合作《仙劍奇俠傳3》結緣，兩人成了如今眾所周知的圈內好哥兒們，有網友翻出過去胡歌受訪的片段，他在訪談中聊起當初拍《仙劍3》的趣聞，透露霍建華有一幕戲是要對著他念出文言文，然當時兩人是分開拍攝，胡歌之後為了配音而進錄音間，才終於看到這段影片，赫然發現霍建華雖一臉正經，但嘴裡念的卻是「1234、2234」，讓胡歌當場笑到歪腰，直呼畫面太逗趣。

而《仙劍3》的導演也曾對此事作出解釋，表示當時該場景除了霍建華外沒別的演員，加上轉場時間倉促，而且反正也要後製配音，因此才讓霍建華念數字代替，而本來胡歌分享拍攝花絮非壞事，然之前「數字小姐/數字先生」事件為外界詬病，因而《仙劍3》這段往事被挖出，引發兩極化議論，然一來霍建華出道多年，精湛演技與敬業精神早獲認可，加之事出有因，因此多數網友認為不可因此事件以偏概全，否認他多年來在戲劇工作上的努力。

(中時電子報)