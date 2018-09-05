綠舞中秋玥舞 日式和風融入蘭陽在地豪邁古早味

蝶舞現烤現選BBQ 啤酒無限暢飲。圖：綠舞提供

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中秋玥舞禮盒。圖：綠舞提供
加價$100即可享台灣金牌啤酒開懷暢飲。圖：綠舞提供

中秋連假最歡樂，綠舞國際觀光飯店這次準備好釣竿邀請大家一起同樂，推出「宜蘭漫遊趣 天才釣手住房專案」，感受有別於以往的親子樂趣，或和朋友情人一同釣蝦，趣味時光更勝吃飯酒聚，不管是天才小釣手還是釣蝦見習生，皆能享受大力揮竿的快感，感受釣起蝦瞬間的驚喜感動，更可從中摸索學習釣蝦不敗的技巧秘訣，提供6,900元起的超值特惠。

中秋欣賞月色之時，更不能望記品嚐大口酒大口肉的愜意滋味，蝶舞西餐廳於9/21晚餐至9/24午餐，特別提供現選現烤的BBQ餐檯與戰斧牛排無限供應，滿足您的味覺感受，加價$100即可享台灣金牌啤酒開懷暢飲。

抬頭仰望星空，看著即將滿月的上弦月，想起來了久沒見的老朋友和遠方的家人，把話家常好好敘敘舊。這個中秋，和家人朋友來點不一樣的團圓好滋味！綠舞推出《玥舞》中秋月餅禮盒，主廚結合日式傳統特色，將蘭陽豪邁好吃的古早味與讓人難忘的回憶，紮實的內餡完整揉入月餅之中，製多款經典日式/中式月餅。

日式的奶黃松子酥和抹茶紅豆麻糬酥，中式金棗綠豆酥與芋頭栗子酥，料滿實在韻味香醇，四種口味售價$550，滿足一家大小對月餅的不同喜好，更是絕佳中秋應景伴手禮！ 9/3~9/24凡入住房型，即贈中秋《玥舞》禮盒一組。

詳細資訊以綠舞官網為主：www.dwsresort.com.tw，或撥打訂位專線：03-960-3808轉2501。

(工商 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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