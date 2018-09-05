高雄出現第4例本土登革熱 啟動跨局處防疫

2018年09月05日 17:25 旺報 林瑞益

高雄市9月5日出現第4例本土登革熱個案，該案是居住於前鎮區明正里50多歲男性，其工作地區在旗津區中洲里。高雄市政府5日上午啟動登革熱疫情緊急防治38個行政區同步滅斑總動員，整備跨局處登革熱疫情防治，全面清除孳生源及降低社區病媒密度。

該個案於9月1日開始出現發燒、頭痛及肌肉痠痛、紅疹等疑似登革熱症狀，2日至診所就醫因症狀未緩解，4日再次就醫，經抽血登革熱NS1快篩檢驗陽性，隨即通報疑似登革熱及安排住院防蚊隔離。5日中央實驗室確診登革熱，該案有高血壓病史，活動地以住家、工作地及住家附近市場為主。

市府防疫團隊接獲疫情通報第一時間立即啟動孳生源檢查暨噴藥滅蚊工作，衛生單位針對同住家人及週邊社區民眾、工作地接觸者進行擴大疫調326人、擴大採檢63人，目前接觸者檢查登革熱NS1快篩結果皆陰性、尚未發現其他疑似個案。

防疫方面，高雄市政府整備跨局處登革熱群聚疫情緊急防治，動員環保局和衛生局等局處與鄰里志工參與滅斑計畫，副市長蔡復進主持誓師儀式，向登革熱宣戰。

蔡復進表示，豪雨過後可能導致病媒蚊孳生源指數攀升，進而引發潛在登革熱疫情爆發，必須結合社區環境維護的里鄰志工和清潔隊員，整頓環境與清除積水容器，民眾要提高警覺。

(旺報 )