Thaï.J 聯名 ANNA SUI 「魔幻旅行寶盒套餐」9／10起限量推出

聯名款餐點「魔幻旅行寶盒套餐」，9月10日至14日限期販售，每份售價890元＋10％。（徐力剛攝）

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前菜「懸月米沙拉」色彩繽紛多元，屢獲女性粉絲的心。（徐力剛攝）
主菜「湖中秘林派對拼盤」結合多種經典品項設計，好滋味一次滿足。（徐力剛攝）
甜點「幻彩部落甜餅」做工繁複，主廚使用香草慕斯與諾曼第奶油製作莎布蕾脆餅，搭配焦糖蛋白餅點綴。（徐力剛攝）

坐落台北信義Att4fun頂樓的時尚餐酒館「Thaï.J」，店內使用大量鮮花裝飾，宛如置身都市秘密花園，成為時下網紅熱門打卡地。此次攜手連鎖彩妝品牌 ANNA SUI合作，以童話森林為主題，加入大量繽紛色彩，打造全新「魔幻旅行寶盒套餐」。

Thaï.J 看準女性消費市場，由主廚設計小份量美食「魔幻旅行寶盒套餐」，包括前菜、主食、飲品及甜點等品項，9月10日起至14日下午時段供應，每日限量10份，售價890元+10%。在泰國每逢重要節慶或有貴賓來訪，會準備特色泰式米沙拉饗客，前菜「懸月米沙拉」以此為發想，瓷盤擺放雙色米飯，搭配細緻鬆肉末形塑彎月造型點綴，品嘗時建議淋上特製醬汁具畫龍點睛之效，口感清爽無負擔。

「湖中秘林派對拼盤」多重享受一次滿足，炸物方面不可錯過「清邁炸春捲」與「金錢蝦餅」，薄脆外皮蘸佐酸辣醬料品嘗，別有一番風味，新鮮蝦肉搭配飽滿中卷，愈吃愈涮嘴。飲品「蝶舞水晶」以檸檬汁及蜂蜜為基底，上方加入蝶豆花萃取液妝點，夢幻漸層色系宛如來到 ANNA SUI 迷幻國度。

甜點「幻彩部落甜餅」，主廚巧妙結合焦糖蛋白餅與莎布蕾脆餅2大元素，搭配新鮮櫻桃與白蘭地蜜製作酒漬櫻桃提味，香醇酒香和櫻桃微酸風味在口中混合，讓人一口接一口停不下來。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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