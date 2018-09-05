群園基金會甄選大台中少年英雄獎

2018年09月05日 17:30 中時 盧金足

群園基金會與群園關懷協會連續第4年辦理「大台中少年英雄獎」，以「孝、勇、仁、慧」四大品德，推動台中市成為孝順、勇敢、仁愛、智慧的品德城市，號召學校、社福單位及政府部門推薦具有孝、勇、仁、慧、年滿12至18歲的台中子弟參與。

群園基金會董事長武興員指出，從2015年開辦至今，共計有5063名學生獲推薦，遴選出42名金質獎、183名銀質獎及437名銅質獎得主，感謝台中市各界支持，包括台中市政府教育局、社會局、警察局響應協辦，台中市各級學校、社福單位、機關團體共同參與，成就專屬台中市青少年的標竿獎項。

台中市政府社會局副局長陳坤皇說，群園基金會辦理有意義的獎項，是帶領社會良善風氣的助力，孝、勇、仁、慧獲獎的同學足以做為現今青少年楷模。

台中市政府警察局少年隊副隊長陳益增也站台力挺「大台中少年英雄獎」。

武興員說，「少年英雄」雖然很年輕，但生命備受考驗，不管是經濟或身體狀況，都以堅毅的精神向前邁進，2017年 獲得勇德金質獎的同學劉柏岑，12歲那年因腦血管動脈畸形失去健康，但他求生及求知意願堅強不斷復健，熱愛生命的他還重回校園。

劉柏岑特別在影片中分享他以自己的經歷鼓勵病友與同學，母親眼眶泛淚的表示，「柏岑不僅勇敢面對自身的限制，還能樂觀鼓勵同學與病友」，她會和孩子一起努力打拚，重新站起來。

「2018年第4屆大台中少年英雄獎」甄選開跑活動，邀請曾獲孝德金質獎的高中生忻哲，半工半讀，還照顧罹癌爺爺與妹妹，特別分享他拿手的咖啡手藝；樂觀積極熱衷學習的辰嘉，獲得慧德金質獎，以精彩的吉他演奏贏得熱烈掌聲。

群園基金會表示，歡迎各級學校、社福單位及政府部門推薦具有孝、勇、仁、慧任一特質、年滿12至18歲的台中子弟報名參與，報名日期自即日起至10月12日止，預計選出12名金質獎及60名銀質獎得主，金質獎得主不但有機會拍攝個人故事專題短片，還有獎狀、獎盃及1萬元獎金鼓勵。

(中時 )