Hoya合作GD女友李周妍 《馬成的喜悅》扮情侶

2018年09月05日 17:36 時報周刊 張毓琪

韓國性感男星崔振赫繼《隧道》之後，宣布要帶著最新浪漫喜劇《馬成的喜悅》擄獲女粉絲芳心！該劇描述天才腦神經外科醫生孔馬成(崔振赫飾演)，3年前偶然與女演員周喜悅(宋昰昀飾演)墜入愛河，但沒想到孔馬成因車禍而罹患「灰姑娘記憶障礙」，每天睡醒都會忘記之前的記憶，也與喜悅斷了聯繫，3年後與落魄的女主角巧遇而「重新」相戀的故事。

記者會於5日在江南附近舉行，崔振赫、宋昰昀、Hoya、李周妍一起出席記者會，在拍照時間可見崔振赫與宋昰昀兩人甜蜜蜜十指緊扣，宋昰昀還貼心幫崔振赫弄頭髮，兩人看起來相當登對，但GD的緋聞女友、女配角李周妍在與Hoya拍合照時顯得格外拘謹，僅輕輕握住對方手腕，也沒太多互動，兩組對照下來相當有趣。

《馬成的喜悅》劇情浪漫且逗趣，宋昰昀表示自己每次見到崔振赫的瞬間都還是會心動，尤其崔振赫沒有前輩架子，兩人很多想法與個性都很相近，因此合作起來相當自在愉快，特別是崔振赫在劇中對她放電時也把她電到「不要不要」的，讓她覺得這角色就像是上天特地安排演出的，再加上劇中角色名為「喜悅」的關係，讓她於拍攝期間都充滿了正能量，保持著滿滿喜悅。

在劇中飾演大明星的李周妍則表示自己的真實個性與大頭症的角色截然不同，所以每次要演發飆場景時都下了不少苦心，不過也相當有趣。飾演紈褲子弟的Hoya表示在跟李周妍演對手戲時，因為兩人都是偶像出身再轉當演員，有很多共同點，也互相依靠鼓勵，因此對該戲非常有信心。

不過在被問到現在很多偶像歌手都會轉行當演員，儼然變成一個固定模式時，Hoya卻意有所指地表示自己的未來路線尚未明朗化，能被這樣講反而是份榮幸，他也會努力成功轉行為演員。而李周妍表示自己雖然是過來人，但還有要努力進步的空間，既使外在眼光會造成很大的壓力，但她跟Hoya會繼續努力下去成為好的典範。

由於《馬成的喜悅》卡司陣容堅強，在播出之前就已經確定在台灣播出版權銷售一空，演員都表示在拍戲期間得知這個消息相當開心，也是一股很大的動力，很謝謝台灣粉絲們的支持。崔振赫經紀公司日前就曾透露，目前正在積極討論崔振赫來台辦見面會的事宜當中，屆時可望親自來台感謝影迷們的支持。

由於該戲是採事前拍攝，演員群於拍攝期間也經歷了嚴厲的酷熱，特別是在六月時劇組還特別遠赴南海拍攝，崔振赫忍不住訴苦表示，當地溫度是他目前為止經歷過的最熱高溫，感覺演員群跟工作人員都快熱死了。導演也接著笑著表示，還以為熱到永遠沒辦法回韓國了，不過導演也爆料崔振赫特別託人寄了一整箱冷感噴霧到現場拼命噴，讓導演很感謝崔振赫依舊維持帥氣拍攝，感謝所有人的辛苦付出。《馬成的喜悅》本月6日起每週四、五晚上零時於KKTV更新播岀。

(時報周刊)