花蓮》花蓮市代參選爆炸 美崙9搶4戰況最激烈

2018年09月05日 17:36 中時 許家寧

謝國榮之女謝宜萱，穩居婦女保障名額，只需一票就能當選。（許家寧攝）

黄達祥參選市代，姊夫吳東昇則參選縣議員。（許家寧攝）

「蔡家班」前議員蔡啟塔重出江湖，兩個兒子這次也投入市民代表選舉。（許家寧翻攝）

擠破頭！花蓮市基層選情激烈，市民代表、里長參選爆炸，計32人角逐市代、87人登記里長雙雙創新高，市代選舉又以第一選區（美崙區）9搶4最為接烈，打著「無黨參選、市民覺醒」的老代表方平富選在最後一刻參戰，為選戰投入震撼彈。

花蓮市美崙區共有9人參選，縣議員謝國榮之女、現任市代謝宜萱，穩占一席婦女保障名額，其餘三席代表名額8搶3，選情最為激烈，黃達祥、蔣邦法擁現任優勢，「小鮮肉」蔡翼陽則為「蔡家班」蔡啟塔之子，方平富此次捲土重來，實力也不容小覷。

「只想為花蓮再拚一次！」曾任多屆市民代表的方平富，在這次參選人中最為年長，個性木訥謙和，熱心地方公益是鄰里間熟悉的「歐吉桑」，4年前尋求連任意外落馬，平時含飴弄孫、逐漸淡出政壇，最後一刻決定參選，跌破了不少人眼鏡。

方平富說，人民長期被藍綠兩黨綁架，兩岸關係惡鬥更讓花蓮觀光一落千丈，卻沒有人去傾聽、了解市民真正的需求，強調他清白參選，沒有藍綠、家族勢力包袱，將持續推動花蓮市與沖繩縣客貨直航交流，帶動台日兩地觀光旅遊商機。

此外，第二選區僅市代會副主席楊士弘同額參選，連續兩屆「一票就能當選！」至於，「比班長還好選」的民治里長曾廣富，這次選區併入民主里，22票當選里長將成絕響，曾也轉換跑道，誓言挑戰民主里長王文德的連任之路。

(中時 )