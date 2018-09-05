國際旅展 越捷航空送230萬張0元起促銷機票

越捷航空連續第五年參加胡志明市國際旅展，現場有精彩表演。圖：越捷提供

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為慶祝2018年9月6日至8日在西貢展覽中心舉行的第14屆越南胡志明市國際旅展，同時也是越捷航空連續第五年參加這項代表大湄公河次區域經濟合作之一的年度盛事，越捷將推出回饋廣大消費者的促銷活動，即日起至9月8日連續三日放送230萬張零元起機票。

本次促銷航線包含了所有往返台越航班（台北/台中/台南/高雄—胡志明市、台北/台中/高雄—河內），以及越南連接日本東京/大阪、韓國首爾/釜山/大邱、香港、新加坡、泰國曼谷/普吉島/清邁、馬來西亞吉隆坡、緬甸仰光、柬埔寨暹粒的國際航班和所有越南國內航班。

國際航班機票使用期限自2018年10月1日至2019年6月30日，僅台中—河內航線使用期限為2018年10月1日至2019年3月30日。而越南國內航班機票使用期限則是從2018年10月1日到2018年12月31日。另外，促銷活動也包含河內/胡志明市—大阪和河內—東京等新航線，機票使用期限自首航至2019年3月30日為止。

促銷機票於9月5日至9月8日下午1至3時（台灣時間）可在越捷官網：www.vietjetair.com、臉書專頁www.facebook.com/VietJetTaiwan，點選「訂票」訂購。票價可透過 MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通及各地金融信用卡輕鬆支付。

參加胡志明市國際旅展的民眾可至越捷航空攤位欣賞精彩表演、體驗各項趣味遊戲，現場也有提供免費國際航線與越南國內航線機票抽獎，以及與美麗親切的越捷空服員互動拍照的機會。

胡志明市國際旅展為第一也是目前唯一獲得大湄公河次區域觀光聯盟五個國家支持的一大盛事，擁有越南文化運動觀光部等單位認可。此活動於2017年吸引超過3萬國際及國內的民眾前往參觀。

(工商 )

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