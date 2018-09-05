《中時晚間快報》關西機場封閉 遊日航班大亂

2018年09月05日 17:35 中時電子報 綜合報導

◎關西機場封閉 遊日航班大亂

強颱燕子橫掃日本，大阪關西機場封閉讓各旅行社行程大亂，滯留日本團體先依照航空公司航班，趕往岡山機場、東京羽田、成田機場等返台；還沒去的旅客，若因為班機無法正常起降影響出團，如欲轉團，則提供1千元轉團優惠，也可取消退費。

◎大陸女留學生指控 美警方證實劉強東涉性侵

儘管京東創始人劉強東已經被暫時釋放並返回北京，但美國當地時間本週二，即9月4日，明尼蘇達警方公佈的更多關於劉強東涉嫌性侵犯的調查報告細節顯示，劉強東在上週末被捕的原因是被指控強姦。

◎扁接受產經專訪 促蔡早日獨立公投

台灣前總統陳水扁在高雄市接受日本《產經新聞》的獨家專訪，他強調，「受到來自中國強力外交、軍事壓力的台灣，現在正處於非常危機的狀況」、「必須早日舉行公投，將台灣的聲音傳到全球」。陳水扁2008年卸任，經6年入獄後假釋，這是他時隔10年首度接受媒體的專訪。

◎金曲新人連12年開唱 林俊逸見歌單頻笑場

林俊逸本月起每週二晚上，重返駐唱多年的EZ5 live house固定演出，身兼主持人及演員等多重身份的他，當年是台視《五燈獎》（小朋友歌唱比賽）第一位五度五關得主，於1991至1993年間陸續發行五張個人專輯，曾入圍第四屆金曲獎最佳新人！林俊逸近年跨足影視成績亮眼，仍不忘身為歌手的初衷，為了回饋廣大歌迷，連續第12年在EZ5進行秋季限定演出。

(中時電子報)