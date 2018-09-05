南投縣長林明溱馬不停蹄　一天連趕4鄉鎮6大行程

▲林縣長關心社區長輩生活，1天連跑4個鄉鎮與社區民眾話家常，允諾改善設施，並要加強長照措施，讓社區長輩都備感溫馨。（楊樹煌攝）

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▲南投縣長林明溱在中寮鄉會勘日前連續豪雨崩塌的愛鄉農路，表示將儘速呈報公程會，請中央協助搶修及施作便道。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱一向勤跑基層，在連任參選登記後更是馬不停蹄，今5日在1天中，就連趕中寮、集集、魚池及埔里鎮等4鄉鎮6大行程，民眾聞訊都佩服他的體力、耐力超人。

林縣長為了解社區長輩生活情形，一早就趕往中寮鄉義和社區、廣福社區，還有集集鎮八張社區的活動中心與老人同樂，受到社區長者熱烈歡迎，除與社區長者話家常、興緻的玩起疊杯樂，也和長者同歡唱。

林縣長在了解社區漏水及天熱汗流夾背等問題，當場同意補助裝置冷氣、修補屋頂漏水等問題，同時要加強長照措施，擴增關懷據點，讓社區長輩都備感溫馨。

縣長林明溱自參選登記後，加緊各鄉鎮的訪視行程，1天連跑4個鄉鎮，一早從中寮鄉訪視義和社區、廣福社區又至崁頂社區會勘崩塌農路，中午隨即趕往集集訪視八張社區，立又轉往魚池鄉會勘簡易自來水工程，再至埔里鎮福農場探勘第一口溫泉井，勤跑行程的精神及超人的體力，是其他參選人所不及。

林縣長在中寮鄉崁頂村會勘日前因連續豪雨崩塌的愛鄉農路，林縣長說，愛鄉農路地層嚴重下陷，要完全重做改善恐需數千萬元，縣府會儘速呈報公共工程委員會，希望中央協助搶修及施作便道，讓民眾得以通行。

對於埔里鎮福興農場溫泉區開發案，開鑿第1口溫泉井，水溫達44℃，南投縣長林明溱認為福興溫泉水質不亞於仁愛鄉廬山溫泉或宜蘭縣礁溪溫泉，開發完成後，將可帶動埔里鎮的觀光產業發展。

(中時 )

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