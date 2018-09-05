杏壇新星獎　選拔12名教師

大園國際高中老師范嫚紜（中）在2017年台北世大運比賽中，獲得1金2銀1銅的亮眼成績，她今年獲得杏壇新星獎。（甘嘉雯翻攝）

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青埔國中老師賴潁維為生物科教師，他相當重視學習動機的引起，會去收集學生感興趣的教學素材。（甘嘉雯翻攝）

桃市府教育局選拔「杏壇新星獎」，今年首度加入高中職教師參加甄選，127名任職5年內教師參加甄選，選出12名優秀教師，包括大園國際高中范嫚紜及觀音高中陳建榜，其中范嫚紜在2017年台北世大運比賽中，獲得1金2銀1銅的亮眼成績，轉做教職表現也不錯。

范嫚紜有著不同於一般教師的武術太極專長，在大園國際高中播下武術教學的種子，創造了「大園武術操」，一圓孩子現代的武俠夢，同時也讓外國學生來訪交流時，可以進行武術課程體驗，讓武術成為走向國際教育與全球在地化的教學特色。

青埔國中老師賴潁維為生物科教師，他相當重視學習動機的引起，會去收集學生感興趣的教學素材，如電影《侏儸紀世界》結合生物科技運用、南非世界盃廣告介紹草原生態、或是用新聞影片介紹各類環境與生態保育概念等等。

獲獎人分別為國小組：文山國小李思慧、建德國小陳煥文、興國國小方伯晃、中興國小洪美玉、公埔國小夏敏軒；國中組：慈文國中蕭天寧、東興國中王浩婷、青埔國中賴潁維、中壢國中林姿吟、仁美國中莊婷欒；高中職組：大園國際高中范嫚紜及觀音高中陳建榜。

(中時 )

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