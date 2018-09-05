南市加強防治入侵動植物 10月起除草換獎勵

綠鬣蜥、小花蔓澤蘭等動植物，因為無天敵、繁衍快，一但入侵後對生態有不小影響，南市農業局10月起將展開一系列防除活動，呼籲民眾一起來，減少這類物種對生態環境的衝擊。（莊曜聰攝）

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外型很有侏儸紀恐龍風格的綠鬣蜥，因為造型奇特，一度引起民眾飼養熱度，但風潮過後，棄養、野放成為生態隱憂，台南市仁德三爺宮溪已經有族群擴散，南市農業局10月起將結合環境整理及河川整治工程，改變棲地環境，希望能減少族群繁衍，另山區小葉澤蘭為害，也將以每公斤5元價格收購，鼓勵民眾除草，預計將收購4萬公斤。

南市農業局森林及保育科科長楊錦樹指出，自2001年開放綠鬣蜥進口後，掀起飼養熱潮，加上成長速度快，幾年就會長成龐然大物，棄養及逃逸狀況屢見不鮮，加上近年氣候暖化，除了較溫暖的高屏地區，台南仁德三爺宮溪及溪北八掌溪流域都有族群繁衍的跡象。

由於綠鬣蜥會挖洞產卵，緊鄰河川時甚至會對堤防造成影響，南市農業局自2015年起與南市野生動物保育學會合作，3年多來共移除300多隻綠鬣蜥，10月起將首度試辦，配合環境整理及河川整治工程，以人工方式改變棲地，限制擴張，讓數量自然下降，也希望民眾配合別再任意棄養，可通報農業局專線0800-241-314處理。

而影響山區林木、果樹生長的小花蔓澤蘭、香澤蘭等雜草，由於繁衍速度快，會讓樹木或作物無法接受日照而枯萎，對人體也會產生過敏反應，每年10月到翌年1月是開花期，最好在之前防除，農業局今年也與林務局合作展開收購計畫，預計收購4萬公斤，每公斤5元，歡迎民眾參與。

(中時 )

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