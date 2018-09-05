強颱襲日釀11死 蔡英文推特：日本的朋友一起加油！

強颱燕子襲日釀11死 蔡英文推特致意：日本的朋友一起加油！（資料照）

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中時電子報

日本遭受25年來最強颱風燕子侵襲，目前傳出已造成11人死亡的不幸消息。總統蔡英文今天透過推特貼文，以日文及中文推文，向日本受災民眾致上慰問之意。

今年第21號颱風燕子昨天橫掃日本的四國、近畿，目前已知造成11人死亡，關西機場嚴重淹水，彷彿孤島，受困的3000人已陸續救出，但機場設備嚴重受損，不知何時能重新開放。

蔡英文總統也特別以日文及中文推文表示，颱風21號對日本關西地區造成嚴重災情，在此對受災民眾至上慰問之意。日本近日遭遇颱風、豪雨等災害襲擊，頻繁遭遇自然災害的台灣人民感同身受，最後她不忘說：「日本的朋友，一起加油！」

(中時電子報)

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