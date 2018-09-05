返鄉青年串連社區記憶 與社區居民重現「咱溝仔尾ㄟ」

施至謙（站立者）與楊富民、林孫煜豪組合的花蓮老王團隊，將於8日起連續兩個週末在花蓮溝仔尾舉行社區行動劇。（花蓮老王提供）

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咱溝仔尾ㄟ社區行動劇排練狀況。（花蓮老王提供）
咱溝仔尾ㄟ社區行動劇最新劇照。（花蓮老王提供）

3個平均年齡不到30歲的大男生，各自有著影像設計、演員及社區營造專業，因同樣有著「讓花蓮更好」的理想而相聚一起，去年成立「花蓮老王」團隊，並以過去繁榮中心「溝仔尾」為起點，招募當地居民、市民一起演出「社區行動劇劇」，將過去的風光景象再次重現。

今年30歲的施至謙原本在台北從事影像製作，去年底回到花蓮成立工作室，與從事牛犁社區文化交流協會多年的楊富民、及在台北擔任演員的林孫煜豪結識，施至謙說，他們三人分別代表不同種花蓮年輕人，從沒離開過花蓮的、外出打拚後返鄉的以及想回來但暫時回不來的青年。

施至謙出生在溝仔尾，直到國中後搬離到花蓮其他地區，他說，小時候這裡就是他的全世界，過去有電影院、百貨公司，車水馬龍的景象，非常繁榮，到現在都還記得，爸媽將他放在舞廳高腳椅上喝飲料，兩人就跳下舞池跳舞的場景，直到大學後回到巷弄麵店吃飯，才驚覺記憶中繁榮的溝仔尾不見了。

「一群平凡的人集結在一起能做的就更多！」施至謙說，他們都想用自己的專業為花蓮做點什麼，團隊以一個街頭巷弄都能聽到的稱呼「老王」自居，第一件計畫就以花蓮溝仔尾為起點，挨家挨戶發傳單，聽長輩分享，了解這個曾經生長過的地方。

花蓮老王經過7個月的「考古」，每周一次與當地長輩里民聊天，施至謙說，原設想有3、4個長輩願意參加就不錯了，沒想到第一場就有近20人到，固定出席人數一路攀升至40餘人，長輩侃侃而談幾乎停不下來，原本預計只做半年的定期聚會，現在變成村里的固定集會時間，這是超出他們預期的成果。

有著前半年跟長輩「搏感情」的基礎，在行動劇總共30多名演員，其中三分之一就是當地居民，年紀最大的約70多歲，施至謙說，長輩雖然不太理解他們到底要做什麼，但對於社區可以變成劇場非常好奇，這帶給他們對社區的不同期待。

以花蓮溝仔尾為故事核心的行動劇將於這個月8、9、15、16日連續兩個週末下午6點在花蓮溝仔尾街頭演出，活動時間約3小時，每場限定60人觀看，有興趣的民眾可至「花蓮老王」粉絲專頁購票參與。

(中時 )

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