賴在校長室不走的貓 全校師生玩伴

華南國小的友善校園氣氛吸引「乖乖」，牠不客氣把校長室的沙發當自己的睡窩。（周麗蘭攝）

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乖乖不怕生，在眾人面前呼呼大睡，睡姿非常好看。（周麗蘭攝）
華南國小校長室經常有人進出，校長陳清圳（右）最常坐的是板凳，沙發讓給客人和貓。（周麗蘭攝）

人生的幸福要開自己開創，流浪貓也一樣，古坑鄉華南國小去年來了一隻貓賴著校長室的沙發不走，變成小朋友的玩伴、教職員的寵物，被命名為「乖乖」，今年初乖乖又被一名返鄉青年認養走，登堂入室成為寵物貓。

乖乖與另一隻貓，去年被棄養在華南村的「泡腳咖啡」，老闆見他倆可愛，在他們脖子繫上鈴噹，向客人宣示不是野貓。

其中毛色漂亮的「乖乖」很愛戶外生活，經常翻牆到華南國小校園，校長陳清圳的辦公室門有天沒關，牠逕自走入，還挑了最大的辦公椅睡覺，牠驚醒時趕緊跳下，又大喇喇賴在新沙發呼呼大睡，好像沒在怕。

乖乖每天像小朋友上學一樣準時報到，賴在校長室不走，經常在陳清圳腳下磨蹭撒嬌，身形健美、長相姣好的牠深受師生喜愛，甜美的睡姿尤其使人感到療癒，小朋友經常到校長室走廊找牠玩，教職員工也會從家裡帶貓食來餵。

陳清圳家裡也養3隻貓，很懂貓的習性，他說乖乖看起來溫馴，實則晚上到處跑，有天晚間他到社區的共生田巡視，聽見貓叫聲，接著聽到熟悉的鈴噹聲，才得知乖乖的夜間生活多采多姿。

今年寒假，一名返鄉女青年擔心乖乖沒人餵，索性帶回家和她一起住，把牠洗香香抱上床睡，乖乖徹底脫離浪浪的苦命，校長陳清圳獻上祝福，希望牠快樂就好。

(中時 )

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