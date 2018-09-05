扁說「馬習會」是表演 唐德明：誰在高鐵上拇指「高頻抖動」？

2018年09月05日 18:06 旺報 潘維庭

日本產經新聞5日刊登前總統陳水扁發言，國民黨文傳會代理主委唐德明表示，其表現就像個正常的卸任總統，而不像是一個正在保外就醫的貪汙犯，「這是蔡政府刻意縱容，還是台灣司法已經病入膏肓了呢？台灣人民應該睜大眼睛，仔細看看後續的發展。」

唐德明分析，仔細看一下陳水扁的發言，仍是一貫的投機，一貫的「死道友不死貧道」。他說，「馬習會」不過是場表演，其實，全中華民國最擅長表演的就是陳水扁本人。唐德明諷刺，假如是他有機會和大陸領導人會面，陳水扁大概「走得像是飛一樣」，絕對立即飛奔而去，「他現在的風涼話，純粹只是酸葡萄心理而已，而且還充斥著滿滿想要重出江湖的妄想。」

唐德明稱，回顧歷史，台灣政治人物開始變裝秀表演，就是始自於陳水扁，尺度無人能出其右；他在總統任內公開講「台獨做不到就是做不到」，但現在又要蔡政府公投台獨，也不知道哪一個才是真正的陳水扁，但顯然另一個都是演很大；當然最為人稱道的，就是他在高鐵上突遇媒體攝影機，大姆指立刻開始「高頻抖動」，令人嘆為觀止，「這麼精湛的表演，不知道當初在爭取保外就醫時，有沒有做出過重大的貢獻？」

唐德明指出，以一個保外就醫貪汙犯的身份，陳水扁不斷挑戰司法界限，而且對國政指手畫腳，蔡政府不能視而不見，必須正式回應陳水扁，並檢討陳水扁保外就醫的資格，絕對不能再船過水無痕，繼續讓他傷害台灣的司法制度。

(旺報 )